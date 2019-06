Castle Freak: Fangoria annuncia il remake musicato da Fabio Frizzi

Di Pietro Ferraro giovedì 27 giugno 2019

Fangoria ha annunciato un remake per il cult horror "Castle Freak" di Stuart Gordon.

Castle Freak, il film horror di Stuart Gordon, fruirà di un remake con un via alle riprese previsto per il mese prossimo. Full Moon Features e Fangoria hanno annunciato il cast completo e il team creativo per il remake, che include l'icona horror Barbara Crampton che ha recitato nell'originale, qui a bordo come produttore e la colonna sonora del compositore italiano Fabio Frizzi.

Il make-up artist ed esperto di effetti speciali Tate Steinsiek (Satanic Panic) farà il suo debutto alla regia. Il cast è guidato dall'esordiente Clair Catherine e include Jake Horowitz (The Vast of Night), Chris Galust (Give Me Liberty), Kika Magalhaes (The Eyes of My Mother) Emily Sweet (Syn), Elisha Pratt (True Detective) e Omar Brunson (Shadow Fighter).

Steinsiek ha rilasciato una dichiarazione in cui parla del suo remake.

Potresti definire la mia vita con tre grandi infatuazioni: Fangoria, HP Lovecraft e Stuart Gordon. Combinare questi tre grandi amori nella singolare allucinazione che sarà il nostro nuovo Castle Freak è un sogno sanguinoso che diventa realtà. E' un onore assoluto.

L'originale "Castle Freak", uscito nel 1995, era interpretato da Barbara Crampton e Jeffrey Combs e liberamente basato sul racconto del 1921 "L'estraneo" di H.P. Lovecraft. Anche Charles Band, che ha prodotto l'originale, è a bordo per il remake. Per quanto riguarda Fabio Frizzi, fratello maggiore del compianto Fabrizio Frizzi, il suo apporto al genere horror risale agli anni '70 e '80 con musiche originali per diversi film di Lucio Fulci (Zombi 2, Manhattan Baby, ...E tu vivrai nel terrore! L'aldilà, Paura nella città dei morti viventi) oltre a Shark: Rosso nell'oceano di Lamberto Bava, Assassinio al cimitero etrusco di Sergio Martino e lo slasher spagnolo Pieces di Juan Piquer Simon.

L'attrice Barbara Crampton ha commentato la sua partecipazione al remake su Twitter.

Entusiasta di iniziare questa rivisitazione di Castle Freak con un'espansione dell'universo di Lovecraft e una sceneggiatura fantastica di Kathy Charles.

Il nuovo "Castle Freak" è incentrato su Rebecca, che ha recentemente perso la vista, il suo fidanzato John, e i loro amici, che viaggiano fino in Albania perché Rebecca ha ereditato improvvisamente un castello dalla madre da tempo perduta. Al loro arrivo apprendono che la famiglia di Rebecca aveva nascosto oscuri segreti con potenziali implicazioni cosmiche. Mentre misteriosi accadimenti e macabri omicidi si susseguono, Rebecca deve portare alla luce la misteriosa storia della sua famiglia prima che anche lei cada preda di Castle Freak.

Fangoria e Full Moon tornano a fare squadra dopo aver recentemente collaborato per Puppet Master: The Littlest Reich. Le riprese del remake si terranno in Albania. Kathy Charles (The Kings of Maine) ha scritto la sceneggiatura. Adam Donaghey, Phil Nobile Jr, Danielle Cox e Bobby Campbell sono produttori esecutivi. Non è ancora stata fornita una data di rilascio, ma il 2020 sembra una finestra probabile.

Fonte: Dread Central