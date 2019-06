Itsy Bitsy: trailer del film horror sovrannaturale con mostruoso ragno gigante

Di Pietro Ferraro venerdì 28 giugno 2019

Itsy Bitsy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Micah Gallo nei cinema americani dal 30 agosto 2019.

Buone nuove per gli amanti degli horror con aracnidi, da Aracnofobia a Big Ass Spider passando per Arac Attack e la più recente avventura alla Indiana Jones, 7 Guardians of the Tomb.

Scream Factory ha reso disponibili trailer e poster di Itsy Bitsy, un horror con un gigantesco e mostruoso ragno da incubo e un tocco sovrannaturale che fornisce alla storia una svolta piuttosto intrigante.

Il film segue un'infermiera privata e madre single di nome Kara che si trasferisce con i suoi due figli, Jesse di 13 anni e Cambria di 8 anni dalla grande città in una villa appartata nella quiete della campagna, in cui la donna dovrà prendersi cura di un uomo anziano affetto da sclerosi multipla. Le cose sembrano abbastanza normali finché Jesse non scopre una misteriosa vecchia reliquia nella casa dell'anziano, ritrovamento che porterà a cose inaspettate e orripilanti che prendono vita. Ciò significa che la famiglia si troverà presto bersaglio di un'entità antica che prenderà la forma di un ragno gigante.

"Itsy Bitsy" presenta un cast piuttosto interessante che include Denise Crosby (Cimitero vivente) nota per il ruolo di Tasha Yar nella serie tv Star Trek: The Next Generation, qui nei panni dello sceriffo Jane, insieme al candidato all'Oscar Bruce Davison (X-Men, Le streghe di Salem). A loro si uniscono Elizabeth Roberts (Il tempo della nostra vita) nei panni di Kara, Arman Darbo nei panni di suo figlio Jesse e Chloe Perrin come sua figlia Cambria.

Micah Gallo dirige "Itsy Bitsy" da una sceneggiatura scritta insieme a Jason Alvino e Bryan Dick. Il film presenta musiche di Garry Schyman & Frederik Wiedmann, la fotografia di Marcos Durian e James Zsigmond e il montaggio di Matt Latham. Cory Neal è il produttore esecutivo del film insieme a Tyler A. Hawes, Brandon K. Hogan, Adam W. Rosen e Geno Tazioli. Nick Ford, Kevin Klemm e Charlize Toratani sono produttori associati, e Ricardo Delgado è il co-produttore. "Itsy Bitsy" debutta nei cinema americani il 30 agosto 2019.

