Mutant Blast: trailer e poster del nuovo zombie horror di Troma

Di Pietro Ferraro sabato 29 giugno 2019

Mutant Blast: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror di Fernando Alle prodotto da Troma Entertainment.

Per i patiti dell'horror miscelato con azione, splatter, commedia e una corposa dose di follia è disponibile un trailer sottotitolato in inglese di Mutant Blast, uno zombie horror brasiliano truculento e coloratissimo presentato da Lloyd Kaufman di Troma, l'uomo dietro alla serie The Toxic Avenger, e diretto dal visionario regista Fernando Alle.

La trama ufficiale:





In Mutant Blast, Maria, un soldato senza paura, e TS-347, un uomo con una forza sovrumana, vengono inseguiti da una cellula militare responsabile di esperimenti scientifici che hanno portato ad un'apocalisse zombie. Lungo la strada incontreranno Pedro, un uomo con poche ambizioni e una grande sbornia. Insieme i tre cercheranno di fuggire in un luogo sicuro, ma durante il viaggio una complicazione incrocerà le loro strade sotto forma di una bomba nucleare.

Il film è interpretato da Pedro Barão Dias, Maria Leite, Joaquim Guerreiro, João Vilas, Mário Oliveira, Clemente Santos, Francisco Afonso Lopes e Pedro Caseiro.

Fernando Alle e Lloyd Kaufman hanno collaborato in precedenza sulla saga di Return to Nuke 'Em High, collaborazione che ha portato Troma Entertainment a distribuire in DVD due altri film di Alle: Papà Wrestling e Banana Motherfucker.

Kaufman in una dichiarazione ha parlato della sua collaborazione con Alle.

Fernando è un cineasta di grande talento, e ha anche creato il cane che abbiamo lanciato sulle Cascate del Niagara in Return to Nuke 'Em High Volume 1, che ha ricevuto una delle più grandi risate dal pubblico! Non vedo l'ora che i fan di Troma e il pubblico vedano Mutant Blast in tutta la sua gloria selvaggia e senza tagli!

Il regista Fernando Alle ha creato uno spettacolo violento ed esilarante nella vera tradizione cinematografica di Troma con effetti pratici impressionanti, un body-horror che farebbe sorridere David Cronenberg e il primo bromance sullo schermo tra un topo mutante e un uomo aragosta mutante.

Fonte: Bloody Disgusting