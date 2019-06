Teen Titans GO! Vs. Teen Titans: trailer del crossover d'animazione di Warner Bros.

Di Pietro Ferraro sabato 29 giugno 2019

Teen Titans GO! Vs. Teen Titans: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Warner Bros.

Warner Bros. ha reso disponibile il primo trailer di Teen Titans GO! Vs. Teen Titans. Questo film sta utilizzando due popolari versioni di eroi targati DC. Il gruppo più serioso protagonista della serie animata andata in onda per la prima volta nel 2003, così come la versione più ironica che ha debuttato nel 2013.

"Teen Titans Go! Vs. Teen Titans" si concentra sul quintetto comico dei giorni nostri, che è costretto ad accettare di collaborare con le loro controparti del 2003. I "cattivi" di ciascuno dei loro mondi hanno unito le loro forze spingendo le due squadre di eroi l'una contro l'altra. Per quanto diversi possano essere, entrambi i gruppi saranno costretti a mettere da parte le loro differenze e lavorare insieme per abbattere Trigon, Hexagon e persino Babbo Natale per salvare, non solo l'universo, ma il multiverso.

L'intero cast principale è tornato a riprendere i loro ruoli: Greg Cipes nei panni di Beast Boy, Scott Menville nei panni di Robin, Khary Payton nei panni di Cyborg, Tara Strong nei panni di Raven e Hynden Walch nei panni di Starfire. Nel cast ci sono anche Kevin Michael Richardson come Trigon / Hexagon, Robert Morse come Babbo Natale / Santa Claus, Gray Griffin come Mrs. Claus, Rhys Darby è Master of Games e Sean Maher interpreta Nightwing. A bordo anche Weird Al Yankovic nei panni sia di Gentleman Ghost che di Darkseid.

Jeff Mednikow (Be Cool, Scooby-Doo!) dirige da una sceneggiatura di Marly Halpern-Graser (Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles) e Jeremy Adams (LEGO DC: Batman - Family Matters).

"Teen Titans Go! Vs. Teen Titans" che sarà distribuito direttamente in DVD e Blu-ray è attualmente sprovvisto di una data di uscita ufficiale.

Fonte: Screenrant