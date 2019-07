A Wicked Tale: dai produttori di "The Walking Dead" un nuovo universo cinematografico condiviso con fiabe horror

Di Pietro Ferraro lunedì 1 luglio 2019

A Wicked Tale: in arrivo un nuovo universo condiviso ispirato a fiabe classiche rivisitate in chiave horror.

Ci sono notizie su un nuovo universo cinematografico condiviso horror attualmente in lavorazione. Il nuovo franchise è basato su versioni reimmaginate di fiabe classiche e personaggi di pubblico dominio. Il progetto è stato annunciato da Circle of Confusion, la compagnia di produzione delle serie tv The Walking Dead e Fear the Walking Dead.

Il primo film della serie sarà A Wicked Tale, che è descritto come un horror contemporaneo che rivisita la classica fiaba "Hansel & Gretel" dei fratelli Grimm. Questo film è basato su una sceneggiatura originale scritta da Dan Kay, già autore del thriller sovrannaturale Pay The Ghost con Nicolas Cage e del thriller I.T. - Una mente pericolosa con Pierce Brosnan. "A Wicked Tale" racconta la storia di due studenti universitari che incappano in qualcosa di sinistro nei boschi locali dopo un alterco con un compagno di studi che porterà a conseguenze mortali.

Oltre ad essere la società di produzione della fortunata serie tv zombie "The Walking Dead" e della serie spinoff "Fear the Walking Dead", Circle of Confusion ha prodotto anche la recente avventura con alieni di Netflix Rim Of The World, diretta da McG, e la commedia horror Mayhem del regista Joe Lynch, interpretata dallo Steven Yeun di "The Walking Dead" e la Samara Weaving dell'horror "La Babysitter".

Il team dietro la macchina da presa di "A Wicked Tale" include Zack Andrews & Bobby Roe, che sono meglio conosciuti per il found footage horror Halloween Night (The Houses October Built) e il sequel The Houses October Built 2. Andrews dirigerà "A Wicked Tale" e riscriverà la sceneggiatura di Kay insieme a Roe. Andrews sarà anche produttore con Matt Smith e Lawrence Mattis di Circle of Confusion, insieme a Josh Weinstock di Seasmoke Entertainment. Gli sceneggiatori Dan Kay e Bobby Roe lavoreranno come produttori esecutivi con Brad Mendelsohn di Circle of Confusion.

Quando parliamo di universi condivisi horror vengono subito in mente il fortunato e lanciatissimo "Conjuring Universe" di James Wan che ad oggi ha incassato nel mondo oltre un milardo e 700 milioni e il travagliato "Dark Universe" della Universal con la falsa partenza registrata nel 2017 dal reboot La Mummia con Tom Cruise. Vedremo se "A Wicked Tale" saprà regalare ai fan un nuovo memorabile franchise horror, le premesse ci sono davvero tutte.

Fonte: Deadline