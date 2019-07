Star Wars: la saga Skywalker riassunta nel nuovo corto animato "Jedi vs. Sith"

Di Pietro Ferraro lunedì 1 luglio 2019

Un nuovo corto animato ufficiale di "Star Wars" celebra e riassume la Saga Skywalker.

Un nuovo cortometraggio animato di Titmouse Inc. riassume in meno di due minuti la storia della famiglia Skywalker nella saga di Star Wars. Il corto illustra momenti importanti delle vite di Anakin, Luke e Kylo Ren mentre lottano tra l'essere Jedi o Sith.

L'imminente uscita di Star Wars: L'ascesa di Skywalker non sarà solo la fine della nuova trilogia di film di Disney / Lucasfilm, ma sarà anche la fine della "Saga Skywalker". La tanto attesa conclusione mirerà a concludere non solo la trilogia , ma una trama che è stata impostata e costruita film dopo film dal 1977. Con il viaggio della famiglia Skywalker al centro dell'attenzione, incluso il prossimo videogioco LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, e con molti vecchi personaggi che tornano per l'atteso epilogo, i fan avranno molto di cui discutere e soprattutto tanto da teorizzare fino all'arrivo del film di J.J. Abrams nelle sale il 18 dicembre.

Jedi vs Sith - The Skywalker Saga, rivisita quell'eredità, tracciando il percorso di tre generazioni di Skywalker in ordine cronologico. Il corto fa parte della serie di video YouTube di "Star Wars Kids", Star Wars Galaxy of Adventures. Ogni cortometraggio animato segue diversi personaggi ed eventi del franchise, ricapitolando le loro storie con animazioni stilizzate da Titmouse e audio tratti direttamente dai film. ViDeo precedenti erano incentrati su singoli personaggi come Han Solo e R2-D2 e scene specifiche come quella in cui Luke che combatte il Rancor nel palazzo di Jabba. Questo nuovo video riprende quella che è stata la storia più centrale dell'intera serie mostrando l'ascesa e la caduta di Anakin, la maturità di suo figlio Luke e la rivalità di suo nipote Kylo Ren / Ben Solo con l'eroina Rey.

