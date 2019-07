Jacob's Ladder: primo trailer del remake di "Allucinazione Perversa"

Di Pietro Ferraro martedì 2 luglio 2019

Jacob's Ladder: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake di Allucinazione Perversa nei cinema americani dal 23 agosto 2019.

Vertical Entertainment ha reso disponibile un primo trailer del remake di Allucinazione Perversa (Jacob's Ladder). Il film è in sviluppo dal 2013 e ha subito diversi cambiamenti da quando è stato inizialmente annunciato. L'obiettivo prefissato era di realizzare un film che rendesse omaggio all'originale mentre creava qualcosa di contemporaneo.

L'originale "Allucinazione Perversa" uscito nel 1990 e diretto da Adrian Lyne (Attrazione fatale, 9 settimane e 1/2, Flashdance) vede protagonista Tim Robbins nei panni di un veterano del Vietnam traumatizzato dalla guerra e dalla perdita del suo giovane figlio. Il suo disagio comincerà a manifestarsi con dei violenti flashback e visioni di terrificanti demoni. Esempio di perfetto equilibrio tra thriller-psicologico e horror, il film di Lyne mette in scena suggestive e disturbanti incursioni demoniaco-infernali, frutto di un make-up d’altri tempi e di rara efficacia, accompagnando lo spettatore in una discesa agli inferi che culminerà in un inaspettato finale, che chiude in bellezza una pellicola tanto anomala quanto riuscita.

Nel remake di "Allucinazione Perversa", Jacob Singer (Michael Ealy) rimette in sesto la sua vita dopo che suo fratello è stato ucciso in Afghanistan. Jacob sembra avere tutto. Ha una bella moglie, un bambino appena nato e una carriera di successo come chirurgo in un ospedale di Vancouver. Tuttavia le cose iniziano a cambiare quando uno sconosciuto si avvicina a Jacob e rivela che suo fratello è in realtà vivo e vive in un rifugio sotterraneo con altri veterani senzatetto. Jacob inizia ad avere allucinazioni, crede di essere seguito da violenti aggressori e diventa paranoico sulla verità di ciò che è realmente accaduto a suo fratello, poiché non ne ha mai visto il cadavere. Quando scopre che suo fratello è vivo e dipendente da una droga sperimentale, scopre un segreto per il quale non avrebbe mai potuto essere preparato.

Il film è diretto da David M. Rosenthal (La Fine) da una sceneggiatura scritta da Jeff Buhler (The Prodigy, Pet Sematary) con l'esordiente Sarah Thorpe. Oltre a Michael Ealy (The Intruder), il remake vede protagonisti anche Jesse Williams (Quella casa nel bosco), Nicole Beharie (Shame, 42) e Karla Souza (How to Get Away with Murder).

Jacob's Ladder debutta nei cinema americani il 23 agosto 2019.

