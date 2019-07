Knives Out: primo trailer italiano del giallo di Rian Johnson con Daniel Craig e Chris Evans

Di Pietro Ferraro martedì 2 luglio 2019

Knives Out: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Rian Johnson nei cinema americani dal 27 novembre 2019.

01 Distribution ha reso disponibile un primo trailer italiano di Knives Out, il giallo diretto da Rian Johnson (Star Wars: Gli ultimi Jedi, Looper) e interpretato da un cast che incldue tra gli altri Daniel Craig, Chris Evans, Michael Shannon, Lakeith Stanfield e Jamie Lee Curtis e altro.

Il film viene viene descritto come una versione moderna del classico giallo con delitto. Più specificamente, il film è incentrato su un incontro di famiglia andato terribilmente storto quando il patriarca della famiglia (interpretato da Christopher Plummer) muore, e due investigatori (Craig e Stanfield) vengono inviati per indagare sulla scena.

Il cast include Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc, Chris Evans nei panni di Alex Robinson, Lakeith Stanfield nel ruolo del detective Troy Archer, Michael Shannon nei panni di Jack Bressler, Ana de Armas nei panni di Marta, Jamie Lee Curtis nei panni di Linda Robinson e Don Johnson nei panni di Morris Robinson. Il cast è completato da Toni Collette, Christopher Plummer, Jaeden Martell, Katherine Langford, Riki Lindhome, Edi Patterson, Raúl Castillo, Noah Segan, Frank Oz e M. Emmet Walsh.

Rian Johnson dirige "Knives Out" da una sua sceneggiatura originale ed è anche produttore insieme a Ram Bergman. Il film fruisce della musiche di Nathan Johnson, dalla fotografia di Steve Yedlin e del montaggio di Bob Ducsay.

Knives Out: un teaser annuncia un primo trailer del giallo di Rian Johnson

Il regista Rian Johnson ha confermato qualche ora fa in un tweet che il trailer di Knives Out arriverà in giornata. Il regista ha rilasciato un breve teaser per aumentare l'hype dopo le reazioni molto positive ricevute da un primo filmato proiettato al CinemaCon di Las Vegas.

"Knives Out" ha iniziato la produzione nell'ottobre 2018, a poco più di un anno da dall'annuncio del progetto con Rian Johnson al timone. La produzione si è conclusa alla fine di dicembre del 2018. Oltre a dirigere, Johnson ha anche scritto il film.

Il trailer di Knives Out arriva DOMANI! È un giallo americano originale dei giorni nostri. Esce questo Ringraziamento. Include alcuni attori che potresti riconoscere. Ne sono molto entusiasta. Restate sintonizzati...

Per quanto riguarda il cast di alto profilo, Rian Johnson ha reclutato Daniel Craig, Chris Evans, Lakeith Stanfield, Michael Shannon, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni Collette, Christopher Plummer e Frank Oz. Johnson e Oz hanno già lavorato insieme in Star Wars: Gli utimi Jedi, che è diventato il film più divisivo nella storia della saga.

Rian Johnson ha citato molte influenze diverse per "Knives Out" su cui spiccano alcuni classici della regina del giallo Agatha Christie. L'elenco delle fonti d'ispirazione di Johnson include: Delitto sotto il sole, Invito a cena con delitto, Assassinio sul Nilo, Un rebus per l'assassino, Trappola mortale, Signori, il delitto è servito, Gosford Park, Assassinio allo specchio, Something's Afoot, Assassinio sull'Orient Express e The Private Eyes.

Il breve teaser pubblicato su Twitter non offre molto, ma sembra che Christopher Plummer nel film avrà il ruolo di patriarca (il profilo di Plummer si scorge sul sigillo in ceralacca che appare nel video). "Knives Out" uscirà nelle sale americane il 27 novembre 2019.

KNIVES OUT TRAILER TOMORROW! It’s an original modern day American whodunnit, coming out this Thanksgiving. It has a few actors you might recognize. I am very very excited about it. Watch this space... #KNIVESOUT pic.twitter.com/yC2yQLEWqh — Rian Johnson (@rianjohnson) 1 luglio 2019

Fonte: Collider