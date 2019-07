Knives Out, primo trailer del film di Rian Johnson con Daniel Craig, Chris Evans e Jamie Lee Curtis

Di Antonio M. Abate martedì 2 luglio 2019

Ecco il trailer ufficiale del giallo diretto da Rian Johnson, al ritorno dietro la macchina da presa dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi

(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

Cast d'eccezione per il giallo di Rian Johnson, che torna ad un progetto più contenuto rispetto all'esorbitante Star Wars, senza però uscirne ridimensionato. Ed ecco allora venir fuori il primo trailer di Knives Out, come anticipato dallo stesso regista nella giornata di ieri.

Si tratta di una sorta di rivisitazione Whodunit in chiave apparentemente contemporanea, con l'omicidio del patriarca (Christopher Plummer) nel corso di una riunione riunione di famiglia. Da quel momento tutti coloro che si trovano in questa sfarzosa villa saranno costretti a rimanere sul posto finché due detective (Daniel Craig e Lakeith Stanfield) non risolveranno il caso.

Del cast vi abbiamo già accennato, senza però specificare che al suo interno troviamo, oltre ai tre appena citati, anche Chris Evans, Michael Shannon, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni Collette, Christopher Plummer e Frank Oz. L'uscita nelle sale statunitensi è fissata per il 27 novembre di quest'anno.