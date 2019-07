White Chicks 2: Terry Crews conferma il sequel

Di Pietro Ferraro mercoledì 3 luglio 2019

Terry Crews conferma un sequel in arrivo per la commedia "White Chicks" del 2004.

All'inizio di quest'anno Marlon Wayans ha rivealto che c'erano discussioni in corso per un potenziale sequel della commedia del 2004 White Chiks dei fratelli Wayans. Ora Terry Crews, che era nel cast dell'originale, ha rinfocolato quelle parole aggiungendo che il film si farà.

Terry Crews ha parlato del potenziale sequel in due diverse interviste. In una l'attore non ha usato mezzi termini e ha rivelato che Shawn Wayans, che ha recitato nel film insieme al fratello Marlon Wayans, ha detto che il film è ai blocchi di partenza.

Sai cosa, in realtà me lo ha detto Shawn [Wayans], e lui era come "Amico certo che lo facciamo, sta già prendendo il via...". Erano quindici anni fa, devi capire. Quindici anni fa a partire da questo mese. Rimango in forma solo per quel film.

Terry Crews non è sceso nei dettagli per quanto riguarda la trama, ma nella seconda intervista parlando dell'esilarante scena in cui canta "A Thousand Miles" di Vanessa Carlton, l'attore ha scherzato sul fatto che oggi quella scena potrebbe includere una grande canzone pop di punta, come qualcosa di Carly Rae Jepsen o forse anche un rap.

Penso che l'equivalente moderno potrebbe essere 'Call Me Maybe' di Carly Rae Jepsen. Ma sicuramente farei la canzone bianca più bianca mai vista, ma le ragazze bianche adesso cantano gangster, sai cosa intendo? Quindi potrebbe essere un po' diverso, potrebbe esserci un po' di rap là dentro. Quanto mi piacerebbe farlo, sarebbe fantastico.

"White Chicks", diretto da Keenan Ivory Wayans e prodotto da Sony Pictures ha fruito di un budget di 37 milioni di dollari per un incasso di 113 milioni in tutto il mondo. Il film stroncato dalla critica, con un 15% su Rotten Tomatoes, ha fruito di una nuova giovinezza in home-video e negli States è diventato uno dei film di punta dei canali via cavo.

I sequel realizzati a molti anni dall'originale non hanno avuto molta fortuna, vedi ad esempio Zoolander 2, Anchorman 2 e Scemo & + scemo 2. Detto questo siamo al tempo di Netflix e molti progetti cassati dagli studios vengono ripescati e proposti ad una sempre più vasta platea di fruitori streaming.

