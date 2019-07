Pinocchio, ecco il primo trailer del film di Matteo Garrone con Roberto Begnini

Di Antonio M. Abate mercoledì 3 luglio 2019

In uscita a Natale, 01 Distribution presenta il primo trailer di Pinocchio nel corso di Ciné - Giornate di Cinema Riccione 2019

(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

Eccolo il trailer di Pinocchio, il prossimo film di Matteo Garrone. Lontano da periodi utili per Festival e rassegne, questa trasposizione del regista romano tratta dall'opera di Collodi uscirà nelle sale italiane il giorno di Natale, dunque il prossimo 25 dicembre 2019, distribuita da 01 Distribution.

E dalle immagini sembra di tornare alle suggestioni de Il racconto dei racconti, non tanto in rapporto alla storia, quanto al contesto fiabesco, che mescola quel taglio quasi documentaristico di Garrone al ricorso agli effetti speciali, di cui già da queste poche sequenze si capisce essere non in toto in computer grafica.

Nel cast troviamo persino il Marcello Fonte di Dogman, che interpreterà il pappagallo. Su tutti, i protagonisti sono Federico Ielapi nel ruolo di Pinocchio e Roberto Benigni in quello di Geppetto, mentre, tra gli altri interpreti, troviamo anche Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini e Marine Vacth.

Quest'ultimo lavoro di Garrone, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group, con il contributo del MiBAC – Direzione Generale Cinema – e di Eurimages, in associazione con Unipol Banca, con il sostegno della Regione Toscana – Toscana Promozione, con il contributo della Regione Puglia, con il sostegno della Regione Lazio – Avviso pubblico produzioni cinematografiche. Le vendite internazionali sono curate da HanWay Films.