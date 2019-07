Driven: trailer del biopic su John DeLorean con Jason Sudeikis

Di Pietro Ferraro giovedì 4 luglio 2019

Driven: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico con con Jason Sudeikis nei cinema americani dal 16 agosto 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un trailer e una locandina di Driven, un nuovo film biografico che si propone di raccontare la storia di John DeLorean, l'uomo dietro la DeLorean, un'auto che è stata resa iconica dal film Ritorno al futuro. Questo primo trailer mostra Jason Sudeikis (Come ammazzare il capo... e vivere felici) nei panni di Jim Hoffman, l'uomo che ha contribuito a far cadere John DeLorean, interpretato da Lee Pace (Guardiani della Galassia).

Il trailer inizia mostrando come nasce l'amicizia tra John DeLorean e il personaggio interpretato da Jason Sudeikis. Abbiamo anche un'idea di come il magnate dell'industria automobilistica viene percepito dal mondo. dopo i tentativi di far decollare la DeLorean Motor Company la storia prende una volta sorprendente con storia di droga e informatori dell'FBI.

Il resto del cast include Isabel Arraiza nei panni di Cristina DeLorean, la moglie modella di DeLorean. Judy Greer (Jurassic World, The War: Il pianeta delle scimmie) interpreta Ellen Hoffman, la moglie schietta e senza scrupoli di Hoffman e Corey Stoll (First Man - Il Primo Uomo, Ant-Man) come l'ambizioso agente speciale dell'FBI Benedict Tisa. Nick Hamm (The Hole) dirige da una sceneggiatura dei romanzieri Colin Bateman e Alejandro Carpio (The Rum Diary).

"Driven", ambientato in una California dei primi anni '80, il film racconta la storia della nascita del ragazzo d'oro dell'industria automobilistica, John DeLorean e della sua DeLorean Motor Company, icona di grande successo. La storia è raccontata attraverso gli occhi del suo amico diventato informatore dell'FBI, Jim Hoffman. DeLorean ricorre alle attività criminali per salvare la DeLorean Motor Company, che era in gravi difficoltà finanziarie. Hoffman nel frattempo era molto disposto a far attingere l'icona automobilistica da un traffico di cocaina nel frattempo scoperto dall'FBI.

Ricordiamo che lo scorso mese è uscito nei cinema americani Framing John Delorean, un documentario biografico su John DeLorean con Alec Baldwin protagonista, mentre 1l 15 novembre uscirà nelle sale italiane Le Mans '66 - La Grande Sfida, un dramma biografico con Christian Bale e Matt Damon sulla rivalità tra le storiche case automobilistiche Ford e Ferrari.

Fonte: SlashFilm