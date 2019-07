Guardiani della Galassia Vol. 2: l'action figure Hot Toys del cameo di Stan Lee

Di Pietro Ferraro venerdì 5 luglio 2019

Hot Toys svela le immagini della nuova action-doll di Stan Lee nel suo cameo in "Guardiani della Galassia Vol. 2".

La leggenda della Marvel Stan Lee ha interpretato un cameo in Guardiani della Galassia Vol. 2 proprio come ha fatto in ogni film dell'Universo Cinematografico Marvel. Nella sua scena dopo i titoli coda, che si svolge su un planetoide chiamato Xander, Stan Lee in tuta spaziale è circondato da tre membri degli Osservatori, l'antica razza che osserva tutto ciò che accade nell'universo e che occasionalmente si intromette nonostante una severa politica di non interferenza.

Ehi, ragazzi! Aspettate, dove andate? Avevate detto che mi accompagnavate a casa! Come me ne vado io da qui? Ehi! Accidenti, ho un sacco di altre storie da raccontare! Oh, dai! Accidenti... Stan Lee rivolto agli Osservatori

Hot Toys ha svelato le immagini dell'action figure di Stan "The Man" Lee, realizzata in scala 1/6 è uno degli esclusivi articoli presentati alla fiera "Toy Fair 2019" disponibili solo in determinati mercati. La figure da collezione, estremamente accurata e appositamente realizzata sulla base dell'aspetto di Stan Lee nel film, è caratterizzata da una testa scolpita con dettagli impressionanti che replicano in maniera straordinaria il volto dell'icona dei fumetti, un costume meticolosamente personalizzato con la tuta spaziale gialla indossata da Stan Lee nel film, un paio di occhiali, una base diorama a tema roccioso appositamente progettato con intricati dettagli in pietra, e uno sfondo spaziale appositamente progettato con effetto lenticolare ispirato alla scena del film quando Rocket e Groot stanno viaggiando nello spazio sopra Stan Lee e gli Osservatori.