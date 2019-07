Star Wars 9: dove si trovano i resti della Morte Nera visti nel trailer de "L'ascesa di Skywalker"?

Di Pietro Ferraro venerdì 5 luglio 2019

Un nuovo romanzo potrebbe fornire indizi su quale pianeta si trovano i resti della Morte Nera intravisti nel primo trailer di "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

Il primo trailer di Star Wars: Episodio 9 - L'ascesa di Skywalker ha mostrato quelli che sembrano essere i resti della Morte Nera, vista per l'ultima volta in "Il Ritorno dello Jedi" e distrutta dall'Alleanza Ribelle nella Battaglia di Endor.

Il prossimo libro Thrawn: Treason di Timothy Zahn potrebbe fornirci alcune informazioni sulla presenza della Morte Nera in "L'ascesa di Skywalker". Il primo trailer del film è arrivato lo scorso aprile e i fan di Star Wars si sono affrettati a notare che i resti distrutti della Morte Nera appaiono in una scena del filmato, anche se non è chiaro dove esattamente sia ambientata questa scena. Potrebbe essere Yavin 4 o Endor, ma in molti iniziano a pensare che quella scena potrebbe essere ambientata da qualche altra parte. Ora sembra che alcune risposte potrebbero essere in arrivo con un nuovo romanzo.

Un nuovo estratto da "Thrawn: Treason" è stato rilasciato e vede riuniti Palpatine, Thrawn, il Direttore Krennic e Grand Moff Tarkin. Il breve frammento entra nei dettagli sulla realizzazione della prima Morte Nera prima degli eventi di "Una nuova speranza". Palpatine decide di mettere Thrawn al comando del grande progetto, che potrebbe rivelare dove Rey e compagni scoprono il relitto dell'arma di distruzione di massa.

L'imperatore Palpatine e Thrawn sono profondamente connessi nel canone ufficiale di Star Wars. Oltre ad aiutare ad assemblare la Morte Nera, c'è Thrawn dietro la nascita del Primo Ordine. Thrawn aveva una vasta conoscenza delle Regioni Ignote e aiutò l'Impero ad arrivarci dopo la Battaglia di Jakku. Thrawn è del pianeta Csilla, che si trova nelle Regioni Ignote, e Palpatine sapeva che sarebbe stato lui a portarli lì per ricostruire un nuovo ordine della ceneri dell'Impero.

Quindi, con i profondi legami di Thrawn con la Morte Nera e il ritorno di Palpatine, anche Thrawn farò capolino in "L'ascesa di Skywalker"? E' improbabile che J.J. Abrams introduca il personaggio sul grande schermo nell'ultima puntata della Saga Skywalker, ma non è da escludere un qualche accenno che ci prepari a ciò che vedremo sul grande schermo.

"L'ascesa di Skywalker" arriverà nei cinema italiani alla fine dell'anno (18 dicmebre) ma "Thrawn: Treason" uscirà alla fine di questo mese (23 giugno). E' chiaro che il romanzo non conterrà spoiler, ma come accennato potrebbe benissimo prepararci al film e dare un'indicazione su dove si trova il relitto della Morte Nera visto nel trailer.

Per leggere l'estratto dall'imminente romanzo Thrawn: Treason di Timothy Zahn cliccate QUI.

Fonte: StarWars.com