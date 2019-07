Ghostbusters 2020: Ernie Hudson parla dell'atteso sequel

Di Pietro Ferraro sabato 6 luglio 2019

Un'entusiasta Ernie Hudson parla del sequel "Ghostbusters 2020" fi Jason Reitman.

Il 10 luglio 2020 arriverà nei cinema il Ghostbusters 2020 di Jason Reitman e uno dei componenti del cast dei due film originali, Ernie Hudson alias Winston Zeddemore, ha recentemente rilasciato un'intervista annunciando che Reitman sta portando il suo Ghostbusters 2020 "ad un altro livello" e che il cineasta di Juno e Young Adult sta per dare ai fan "quello che stavano cercando".

Ernie Hudson è stato di recente ospite al Celebrity Fan Fest dove ha rilasciato la dichiarazione che trovate a seguire.

Sono felice che Jason Reitman, il figlio di Ivan Reitman, dirigerà e produrrà questo film, e lo scriverà. Era un bambino quando stavamo girando gli altri film, infatti è nel secondo film, quindi io so che c'è amore per il franchise. E' un regista fantastico, e penso che lo porterà ad un altro livello. Quindi, mentre ci spostiamo nel futuro, sono davvero entusiasta che lui stia per dare ai fan quello stavano cercando.

Hudson ha poi proseguito affermando che, a differenza del film reboot "Ghostbusters" del regista Paul Feig, interpretato da Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones e Chris Hemsworth, che ora è ufficialmente chiamato "Ghostbusters: Answer the Call", il "Ghostbusters 2020" di Jason Reitman sarà più in linea con l'originale "Ghostbusters".

Penso che l'ultimo film con le ragazze sia stato un buon film e divertente, ma non era quello che volevano molti fan. Pnso che questo sarà più in linea con l'originale Ghostbusters, quindi sono elettrizzato al riguardo.

Insieme al ritorno di Ernie Hudson nei panni di Winston Zeddemore, "Ghostbusters 2020" vedrà il ritorno anche di Bill Murray nei panni di Peter Venkman, Dan Aykroyd nei panni di Raymond Stantz, Annie Potts nei panni di Janine Melnitz e Sigourney Weaver nei panni di Dana Barrett, anche se nessuno di loro al momento è stato ufficialmente confermato da Sony Pictures. A loro si uniranno la giovane Mckenna Grace (Annabelle 3, Hill House), Finn Wolfhard (IT, Stranger Things) e Carrie Coon (L'amore bugiardo, in tv Fargo). Grace, Wolfhard e Coon interpreteranno una famiglia insieme all'aggiunta recentemente confermata di Paul Rudd (Ant-Man, Questi sono i 40) nei panni di un insegnante.

Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman regista del "Ghostbusters" originale e del sequel Ghostbusters II, dirigerà "Ghostbusters 2020" da una sceneggiatura che ha scritta con Gil Kenan, regista di Monster House e del remake Poltergeist, basata sul film originale firmato da Reitman, Dan Aykroyd e Harold Ramis. Ivan Reitman torna a produrre questa nuova avventura che fruirà della fotografia di Eric Steelberg. Columbia Pictures, The Montecito Picture Company, Right of Way Films, Brillstein Entertainment Partners e Ghost Corps sono le società di produzione dietro questo nuovo film di "Ghostbusters" che sarà distribuito da Sony Pictures Releasing.

