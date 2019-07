I Mercenari 4: Sylvester Stallone è pronto a lavorare al sequel

Di Pietro Ferraro sabato 6 luglio 2019

Sylvester Stallone prende Instagram e annuncia ufficialmente "I Mercenari 4"

Sylvester Stallone è pronto a lavorare sull'attesissimo I Mercenari 4. Il sequel è stato annunciato ne 2017, ma Rambo 5 e Creed 2 hanno avuto la precedenza. Detto questo, sembra che l'attore e icona action abbia capito la direzione in cui vuole andare con il franchise ed è attualmente impegnato a preparare la sua prossima mossa, ora che "Rambo 5" è in piena fase di post-produzione.

Sembra che i festeggiamenti del 4 luglio abbiano ispirato Sylvester Stallone ad annunciare "I Mercenari 4".

Tutti quei fuochi d'artificio del 4 luglio mi hanno messo in moto! Sto iniziando a preparare la prossima avventura!

Stallone ha pubblicato una foto che lo ritrae nei panni di Barney Ross in abbigliamento da battaglia. I fan del franchise erano da tempo in attesa di un aggiornamento, con l'ultimo "update" risalente w giugno dello scorso anno, quando è stato rivelato lo slittamento della produzione de "I Mercenari 4" al 2019 a causa delle riprese di "Rambo 5".

Nonostante un via alle riprese di un "I Mercenari 4" entro il 2019 non sia probabile, sappiamo che Stallone non lancia annunci a vuoto e ama muoversi velocemente. Sembra che Stallone creerà una storia prima di consegnarla a qualcun altro adattarla per il grande schermo. Questo sembra essere in gran parte il suo modus operandi e gli piace spesso lavorare in stile "vecchia scuola", come dimostra la sua sceneggiatura originale per "Creed 2".

Per quanto riguarda gli attori che potrebbero tornare per "I Mercenari 4", sappiamo che Terry Crews non sarà uno di loro. L'attore ha reso abbondantemente chiaro che non l'intende più lavorare con il produttore di lunga data di Sylvester Stallone, Avi Lerner. Secondo quanto riferito, il produttore ha chiesto a Crews di abbandonare la sua causa per cattiva condotta sessuale contro l'agente hollywoodiano Adam Venit, una richiesta che ha cpntrariato l'attore. Ricordiamo che Lerner stesso è stato accusato di cattiva condotta sessuale quindi questo dissidio con Crews appare insanabile.

Anche Sylvester Stallone ha avuto i suoi problemi con Avi Lerner, ma sembra che abbiano appianato il loro disaccordo. Arnold Schwarzenegger ha espresso interesse a tornare per "I Mercenari 4" nel 2017, ma a patto che Stallone approvasse la sceneggiatura. Dato che Stallone stesso sta lavorando alla sceneggiatura sembra che Schwarzenegger sarà molto probabilmente della partita. Anche Dolph Lundgren sembra tra i papabili a tornare dopo la collaborazione con Stallone in Creed 2. Stallone non mancherà di utilizzare i social media tenere i fan al corrente sul processo di scrittura, quindi non resta che restare sintonizzati.





























