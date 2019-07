10 film per celebrare il Moon Day

Di Pietro Ferraro sabato 20 luglio 2019

Blogo celebra con 10 film il Moon Day, il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna.

Blogo celebra il "Moon Day", 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, con una speciale classifica che raccoglie 10 film che hanno utilizzato in maniera trasversale la Luna nella trama, spaziando da storie reali a voli pindarici nel cinema di genere.

Il 20 luglio 1969 il genere umano metteva per la prima volta piede sul suolo lunare compiendo "Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità", parole pronunciate da Neil Armstrong. L'astronauta americano entrò nella storia con la missione Apollo 11, tagliando per primo il traguardo per la NASA e vincendo la corsa allo spazio in corso contro l'Unione Sovietica.

Prima che Armstrong ponesse piede sulla Luna, quell'unico satellite della Terra che illuminava le notti e influenzava le maree aveva creato suggestioni romantiche consumate al chiaro di luna, ispirato credenze popolari come il plenilunio capace di generare follia e scatenare bestie mostruose, ma anche ispirato scrittori come Jules Verne che con i suoi romanzi Dalla Terra alla Luna (1865) e Intorno alla Luna (1870) anticipava le prime fasi dello storico allunaggio avvenuto realmente oltre un secolo dopo.

L'opera di Verne sulla Luna oltre a precorrere i tempi a livello immaginifico ispirò gli esordi del cinema con il film muto Viaggio nella Luna (1902), primo film di fantascienza della storia del cinema da cui vogliamo idealmente partire per stilare questa nostra speciale classifica che trovate a seguire.





1. Viaggio nella Luna (1902)

La fantascienza approda in un cinema agli esordi con il capolavoro Viaggio nella Luna, film muto del 1902 realizzato da Georges Méliès e liberamente basato sui romanzi "Dalla Terra alla Luna" di Jules Verne e "I primi uomini sulla Luna" di H. G. Wells. Una delle scene iniziali del film, la navicella spaziale che si schianta sull'occhio della Luna (che presenta un volto umano), è entrata nell'immaginario collettivo ed è una delle sequenze che hanno fatto la storia del cinema.





2. Apollo 13 (1995)

Il regista Ron Howard si ispira al libro "Lost Moon" di Jim Lovell e Jeffrey Kluger per portare sul grande schermo nel 1995 la missione Apollo 13, fallita a causa di un grave incidente che mise a rischio la vita dei tre astronauti a bordo: James Lovell (Tom Hanks), Fred Haise (Bill Paxton) e Jack Swigert (Kevin Bacon). Il film candidato a 9 Premi Oscar, tra cui Miglior film, purtroppo ha vinto solo due statuette "tecniche": Miglior montaggio e Miglior sonoro.





3. First Man - Il primo uomo (2018)

Recentissimo dramma biografico diretto dal Damien Chazelle dell'acclamato musical La La Land. Ryan Gosling interpreta Neil Armstrong in questo biopic basato sulla biografia ufficiale "First Man: The Life of Neil A. Armstrong" scritta da James R. Hansen e pubblicata nel 2005. First Man - Il primo uomo narra la storia di Armstrong, primo uomo a mettere piede sulla Luna, e gli anni precedenti la missione Apollo 11. Il film è stato candidato a 4 Premi Oscar vincendo nella categoria Migliori effetti speciali.





4. Moon (2009)

Gioiellino sci-fi che segna l'esordio alla regia di Duncan Jones, figlio di David Bowie, che in seguito dirigerà Source Code e il live-action Warcraft - L'inizio. Moon segue Sam Bell (Sam Rockwell) un uomo che vive una crisi personale mentre si avvicina alla fine di tre anni trascorsi in solitudine presso la base mineraria lunare Sarang dove si estrae elio-3. Il film che presenta un intrigante colpo di scena finale è stato apprezzato dalla critica, ma sottovalutato dagli spettatori che ne hanno decretato un sonoro flop al box-office. Kevin Spacey presta in originale la voce al compagno robot di Sam, GERTY.





5. Conto alla rovescia (1968)

Robert Altman torna al cinema dopo dieci anni trascorsi a lavorare sul piccolo schermo per dirigere questo dramma di fantascienza basato sul romanzo "The Pilgrim Project" di Hank Searls. Protagonisti di Conto alla rovescia sono James Caan e Robert Duvall nei panni di due astronauti della NASA che si contendono il merito di essere il primo americano a camminare sulla Luna come parte di un programma di emergenza per battere l'Unione Sovietica. Il film è uscito nei cinema diciotto mesi prima della prima missione umana sulla luna. La NASA ha collaborato pienamente con il film, prestando i suoi servizi e strutture incluso Cape Canaveral come location. Il film venne rimontato dallo studio a causa della scelta di Robert Altman di montare dialoghi dei personaggi sovrapposti, scelta che irritò i produttori che interruppero bruscamente la collaborazione con Altman non appena terminate le riprese.





6. Dalla Terra alla Luna (1958)

Dalla Terra alla Luna diretto da Byron Haskin è un adattamento dell'omonimo romanzo del 1865 di Jules Verne. Poco dopo la fine della guerra civile americana, il produttore di munizioni Victor Barbicane (Joseph Cotten) annuncia di aver inventato un nuovo esplosivo, il "Power X", che afferma essere molto più potente di qualsiasi altro precedentemente concepito. Da quel materiale verrà accidentalmente creata una ceramica estremamente forte, ma leggera con cui verrà costruita un'astronave per viaggiare fino alla Luna. Il film è interpretato da Joseph Cotten, George Sanders e Debra Paget. Questo è stato uno degli ultimi film prodotti per RKO. Quando fu completato, RKO aveva cessato la produzione e la distribuzione, quindi la distribuzione venne affidata da Warner Bros. Alcune delle musiche del film sono in realtà le "tonalità elettroniche" create da Louis Barron e Bebe Barron per Il pianeta proibito (1956).





7. Iron Sky (2012)

Iron Sky è una coproduzione Finlandia-Germania-Australia diretta da Timo Vuorensola che racconta la storia di un gruppo di tedeschi nazisti che, sconfitti nel 1945, fuggono sulla Luna dove costruiscono una flotta spaziale per tornare nel 2018 e conquistare la Terra. "Iron Sky" proviene dai creatori della parodia Star Wreck: In the Pirkinning ed è stato in parte prodotto grazie ad una campagna di crowdfunding. "Iron Sky" è in parte ispirato alla leggenda degli UFO nazisti, ipotetici velivoli ad alta tecnologia o navi spaziali che sarebbero stati sviluppati dalla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. Il film ha ispirato un videogame "Iron Sky: Invasion" e generato un sequel dal titolo Iron Sky: The Coming Race.





8. The Dish (2000)

The Dish con protagonista Sam Neill è un film australiano che racconta la storia vera (in parte romanzata) del ruolo avuto dal radiotelescopio di Parkes nel trasmettere in diretta televisiva e in mondovisione i primi passi dell'uomo sulla Luna durante la missione Apollo 11 nel 1969. Le stazioni della NASA Honeysuckle Creek e Goldstone hanno entrambe ricevuto il segnale, ma il segnale di Parkes è stato utilizzato non appena iniziata la passeggiata sulla superficie lunare. La consolle di comando del radiotelescopio utilizzata nel film è attualmente esposta presso il centro visitatori di Parkes. Con un incasso di circa 18 milioni di dollari al botteghino australiano, "The Dish" è stato in patria il film di maggior incasso del 2000.





9. Transformers 3 (2011)

Il titolo originale del film di Michael Bay, Transformers: Dark of the Moon, è un riferimento alla faccia nascosta della Luna dove una potente tecnologia del pianeta natale di Autobot e Decepticon si è schiantata, dando il via ad una battaglia per conquistare tale tecnologia. La sceneggiatura è basata su un romanzo intitolato "Transformers: Ghosts of Yesterday", scritto da Alan Dean Foster. Il romanzo è un prequel del film Transformers del 2007 e segue la stessa trama della storia di "Dark of the Moon", ma interamente ambientata nel 1969, l'anno della missione Apollo 11.

10. Apollo 18 (2011)

Apollo 18 è un horror fantascientifico girato in formato found-footage scritto da Brian Miller, diretto da Gonzalo López-Gallego al suo primo film in lingua inglese e prodotto da Timur Bekmambetov e Michele Wolkoff. La premessa "complottista" del film è che la vera missione annullata dell'Apollo 18 nel 1974 in realtà è atterrata sulla Luna nel dicembre 1973, ma non è mai tornata, e come risultato gli Stati Uniti non hanno mai più lanciato un'altra spedizione sulla Luna. Il ritrovamento dei nastri video lasciati dagli astronauti delle precedenti missioni mostrano scioccanti avvenimenti relativi all'incontro con forme di vita aliene altamente ostili.