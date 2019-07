Star Wars 9: nuova teoria dei fan ipotizza il ritorno di Obi-Wan Kenobi in "L'ascesa di Skywalker"

Di Pietro Ferraro lunedì 8 luglio 2019

Una nuova teoria dei fan ipotizza che Obi-Wan Kenobi potrebbe far capolino in "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

Obi-Wan Kenobi farà capolino in Star Wars: L'ascesa di Skywalker? Una nuova teoria dei fan ipotizza che rivedremo il maestro Jedi, spiegando naturalmente come ciò potrà accadere. J.J. Abrams è tornato al franchise di Star Wars per chiudere, si spera in bellezza, la saga di Skywalker e Obi-Wan appare come un elemento perfetto da includere, se non altro in un piccolo cameo tanto per dare al tutto un senso di reale compiutezza.

Si è parlato molto di Obi-Wan Kenobi negli ultimi anni, e molti fan si sono detti favorevoli ad un ritorno di Ewan McGregor. Ci sono state voci di un suo potenziale ritorno nella nuova trilogia dai tempi de "Il risveglio della Forza", ma "L'ascesa di Skywalker" sembra la scelta più ovvia per una eventuale ultima apparizione. Per quanto riguarda il modo in cui Obi-Wan potrebbe tornare, chiaramente il formato "Fantasma di Forza" appare la via più facile, anche se secondo questa nuova teoria dei fan, potrebbe invece presentarsi in un Holocron per addestrare Rey alla via dei Jedi, come spiega a seguire un utente di Reddit.

Stavo pensando ad un episodio di Rebels in cui Ahsoka ed Ezra stanno guardando con un Holocron un tutorial con la tecnica di Anakin. E stavo pensando anche ai fumetti parte del canone, in cui è stato detto che Kenobi aveva fatto qualcosa di simile per l'addestramento di Luke e aveva lasciato delle registrazioni nel suo rifugio.

Per quanto riguarda ciò che invece sappiamo per certo, è che rivedremo l'Imperatore Palpatine, anche se non sappiamo esattamente le modalità del suo ritorno dopo la sua dipartita (apparente?) in "Il ritorno dello Jedi". Per il momento un eventuale cameo di Obi-Wan Kenobi è solo pura congettura, con Ewan McGregor che pur avendo espresso il desiderio di tornare, ha sempre negato ogni suo coinvolgimento con la nuova trilogia.

Nel frattempo dopo l'accantonamento dello spin-off di Obi-Wan Kenobi, e pare di ogni spin-off in sviluppo dopo il flop di "Solo", è recentemente emersa una nuova voce su una potenziale serie tv live-action di Obi-Wan Kenobi per Disney +, con Ewan McGregor protagonista e che potrebbe includere anche Darth Maul. Chiaramente nulla di tutto ciò è stato confermato ufficialmente da Lucasfilm, ma dobbiamo ammettere che entrambe le idee, su grande e piccolo schermo, risultano davvero molto intriganti.

Fonte: Reddit