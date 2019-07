The Jesus Rolls, uscirà a inizio 2020 lo spin-off del Grande Lebowski

Di Federico Boni lunedì 8 luglio 2019

John Turturro ritrova Jesus Quintana in The Jesus Rolls.

The Jesus Rolls, spin-off che vedrà John Turturro riprendere il ruolo di Jesus Quintana del Grande Lebowski, uscirà nelle sale d'America a inizio 2020, con distribuzione Screen Media

Scritto, diretto e interpretato da Turturro, il film vedrà sul set anche Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Jon Hamm, Susan Sarandon e Pete Davidson. Al centro della trama un trio di disadattati in una sorprendente storia d'amore. Ma quando i tre si faranno nemico un parrucchiere armato, il loro viaggio diventerà una costante fuga dalla legge.

"Sembra un buon momento per realizzare un film trasgressivo sulla stupidità degli uomini che falliscono cercando di capire il mistero delle donne", ha detto Turturro. "Non vedo l'ora di lavorare con Screen Media e portare il nostro lavoro e il personaggio di Jesus al pubblico americano".

"È un onore lavorare di nuovo con John Turturro", ha detto Seth Needle, senior vp acquisitions presso Screen Media. "La sua passione per la narrazione e la costruzione del personaggio non ha eguali, quindi è ovvio che le persone dovrebbero essere eccitate per Jesus."

Fonte: HollywoodReporter