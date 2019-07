Senti chi Parla, trovato il regista del reboot Sony Pictures

Di Federico Boni martedì 9 luglio 2019

Senti chi parla torna in vita grazie a Jeremy Garelick.

30 anni fa usciva nei cinema d'America Senti chi Parla di Amy Heckerling, comedy in grado di incassare 300 milioni di dollari in tutto il mondo. Tre decenni e due sequel dopo, la Screen Gems di Sony Pictures ha deciso di rilanciare il franchise con il più ovvio dei reboot. Parola di Variety. Il 43enne Jeremy Garelick, regista di Un testimone in affitto, scriverà e dirigerà la pellicola, prodotta da Adam Fields, Scott Strauss e Brian Dukes.

"Look Who's Talking", questo il titolo originale del film del 1989, ruotava attorno a John Travolta e Kirstie Alley, con Bruce Willis doppiatore d'eccezione nei panni di Mickey, in Italia doppiato meravigliosamente da Paolo Villaggio.

Senti chi Parla 2, uscito nel 1990, non riuscì a replicare il boom dell'originale, con 47,789,074 dollari incassato solo negli Usa, mentre Senti chi parla 3, uscito nel 1990, fece flop. Non è chiaro se Travolta e la Alley saranno di nuovo della partita.