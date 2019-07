Sub-Zero, Joe Taslim protagonista del live-action di Mortal Kombat

Di Federico Boni mercoledì 10 luglio 2019

In sala nel 2021, è ormai tutto pronto per il nuovo Mortal Kombat.

Joe Taslim sarà il protagonista di Sub-Zero, nuovo adattamento live-action di Mortal Kombat della New Line. A riportarlo l'Hollywood Reporter. Taslim è un attore nonché artista marziale che è apparso in precedenza in Fast & Furious 6, Star Trek oltre, Hit & Run e nella serie TV Warrior. In passato è stato membro della squadra nazionale di judo dell'Indonesia, dal 1997 al 2009.

Il film, che sarà diretto dall'esordiente Simon McQuoid su una sceneggiatura di Greg Russo, andrà incontro alle riprese in Australia, Paese del produttore James Wan, entro la fine del 2019.

"La chiave è cercare di farlo bene", aveva detto Wan in precedenza sul film. "Non voglio correre. Adesso stiamo solo cercando di prenderci il nostro tempo per assicurarci che stia andando nella giusta direzione".

Il primo Mortal Kombat nasce da Midway Games nel 1992. Mortal Kombat 11, l'ultimo della serie, è uscito il mese scorso. Due film su Mortal Kombat sono già stati rilasciati. Il primo, intitolato semplicemente Mortal Kombat, diretto da Paul W.S. Anderson nel 1995. Due anni dopo il sequel, Annihilation, che aprì la strada a due serie televisive: l'animato Defenders of the Realm e il live-action Konquest. Sono infine arrivate due serie web firmate Kevin Tancharoen.

Il nuovo film di Mortal Kombat seguirà un protagonista maschile che viene coinvolto nel torneo interdimensionale. La pellicola uscirà nelle sale il 5 marzo 2021.