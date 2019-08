Honey Boy: trailer e trama del film con Shia LaBeouf nei panni di suo padre

Di Pietro Ferraro sabato 10 agosto 2019

Honey Boy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico su Shia LaBeouf nei cinema americani l'8 novembre 2019.

Amazon Studios ha reso disponibile un trailer (anche in versione "red band") di Honey Boy, il film diretto da Alma Har'el (Bombay Beach, LoveTrue) e scritto da Shia LaBeouf che ci offre uno spaccato della gioventù di LaBeouf attraverso il personaggio di Otis Lort. Interpretato da Noah Jupe (A Quiet Place) nei suoi anni più giovani e Lucas Hedges (Boy Erased, Manchester by the Sea) nell'adolescenza, Otis deve percorrere le diverse fasi della sua carriera e la pressione e il dolore che hanno provocato. Nel cast anche la ballerina e cantante FKA al suo debutto cinematografico descritta come uno spirito vicino e affine al giovane Otis. Labeouf stesso recita nel film come una versione di suo padre, un ex clown di rodeo e criminale.





Una collaborazione unica nel suo genere tra cineasta e soggettista, esplorando l'arte come medicina e immaginazione e come speranza attraverso la vita e i tempi di un talentuoso artista traumatizzato che osa andare alla ricerca di se stesso.

Shia Labeouf ha avuto una carriera molto lunga e di successo costellata da problemi vari con la legge che visto lo status di celebrità di LaBeouf sono diventati inevitabilmente pubblici. LaBeouf è stato lanciato nei primi anni 2000 dalla serie tv di successo Even Stevens di Disney Channel, anni che lo hanno anche visto recitare nel suo primo ruolo da protagonista in Holes - Buchi nel deserto. La celebrità globale è arrivata con il ruolo di Sam Witwicky nelle prime quattro puntate del franchise campione d'incassi Transformers. In seguito LaBeouf è apparso in Lawless, Charlie Countryman deve morire, il controverso Nymphomaniac di Lars von Trier, il film di guerra Fury e più recentemente è stato l'irascibile talento tennistico John McEnroe nel biopic sportivo Borg McEnroe.

"Honey Boy" premiato dalla giuria del Sundance è prodotto da Har'el, Brian Kavanaugh-Jones, Daniela Taplin Lundberg, Anita Gou e Christopher Leggett. I produttori esecutivi sono Fred Berger, Rafael Marmor, Daniel Crown e Bill Benenson. "Honey Boy" è prodotto da Automatik e Delirio, in associazione con Stay Gold Features, Kindred Spirit e Red Crown Productions.

Amazon Studios ha fissato una data di uscita nelle sale americane all'8 novembre 2019.

