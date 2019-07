Shining: Jim Carrey diventa Jack Nicholson (video)

Di Pietro Ferraro mercoledì 10 luglio 2019

Jimmy Carrey diventa Jack Torrance in un nuovo video deepfake tratto da "Shining".

Jimmy Carrey assume le sembianze del Jack Torrance di Jack Nicholson nel cult horror Shining in un nuovo video "deepfake". Carrey era conosciuto all'inizio della sua carriera per le sue imitazioni, tra cui quella di Jack Nicholson che era più una caricatura che una vera e propria imitazione.

In questo video il volto di Jimmy Carrey sostituisce quello Jack Nicholson con la tecnologia "deepfake" e il lavoro fatto è davvero impressionante. Alcune parti di Jack Nicholson spiccano ancora e sentiamo la vera voce dell'attore uscire dalla bocca di Jim Carrey. L'effetto è surreale in una scena iconica tratta da uno dei più grandi film horror di tutti i tempi.

Jim Carrey ha tentato in più di un occasione di fornire ai suoi fan un lato drammatico a tutto tondo, vedi Number 23 o The Majestic, ma purtroppo il pubblico non ha ben accolto questa versione più cupa e seriosa del comico. Meglio è andata con pellicole drammatiche in cui la vis comedy dell'attore era ancora ben percettibile, vedi The Truman Show e il biopic Man on the Moon in cui Carrey impersona magistralmente il comico Andy Kaufman.

Carrey però non ha rinunciato a cimentarsi con ruoli drammatici, vedi il suo irriconoscibile cameo nel post-apocalittico The Bad Batch e il ruolo di tormentato detective nel più recente thriller Dark Crimes.

Tornando a "Shining", il 31 ottobre arriverà nei cinema italiani il sequel Doctor Sleep, basato sul romanzo sequel di Stephen King, che vedrà Ewan McGregor nei panni di Danny Torrance.

