Mulan, 175 milioni di visualizzazioni in 24 ore per il trailer

Di Federico Boni mercoledì 10 luglio 2019

Solo Il Re Leone, tra i live-action Disney, meglio di Mulan.

Mulan: trailer italiano del remake live-action Disney Il 24 marzo 2020 arriva nei cinema il remake live-action del classico d'animazione Mulan con Liu Yifei, Jet Li, Donnie Yen, Gong Li e Jason Scott Lee. Un teaser trailer da urlo. Oltre 175 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo in appena 24 ore per il teaser di Mulan, nuovo live-action Disney. Parola di Deadline. Si tratta del secondo trailer più visto di sempre al debutto per un live-action Disney. Meglio di Mulan solo Il Re Leone. Numeri alla mano, è stato anche il 6° teaser più visto di sempre dietro Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, The Lion King, IT e The Fate of the Furious.

Il film è diretto da Niki Caro da una sceneggiatura di Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata sul poema narrativo "The Ballad of Mulan". In sala dal 27 marzo 2020, la pellicola vede sul set Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Gong Li e Jet Li. La trama?