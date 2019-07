Valentina Cortese, addio all'ultima Diva del cinema e del teatro italiano

Di Federico Boni mercoledì 10 luglio 2019

Musa di Giorgio Strehler, è deceduta Valentina Cortese, nel 1975 arrivata ad un passo dall'Oscar con Effetto Notte.

Si è spenta a Milano all'età di 96 anni Valentina Cortese, leggenda del teatro italiano vista in decine e decine di film. Esattamente un anno fa l'omaggio alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con Diva! di Francesco Patierno, opera tratta dal libro autobiografico “Quanti sono i domani passati”, a cura di Enrico Rotelli edito da Mondadori, che ha raccontato la vita della Cortese attraverso un flusso narrativo interpretato da otto attrici: Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Carlotta Natoli, Greta Scarano.

Tra le attrici di punta del cinema italiano degli anni quaranta, la Cortese debutta in sala nel 1941 con L'orizzonte dipinto di Guido Salvini. Musa di Giorgio Strehler, venne diretta da Luigi Zampa, Alessandro Blasetti,Robert Wise, Renato Rascel, Joseph L. Mankiewicz, Michelangelo Antonioni, Vittorio Gassman, Mario Bava, Mario Monicelli, Federico Fellini, Terry Gilliam e Franco Zeffirelli, con cui girò il suo ultimo film, nel 1993, Storia di una capinera. Candidata agli Oscar, ai Bafta e ai Golden Globe nel 1975 grazie ad Effetto notte di François Truffaut (a strapparle la statuetta fu Ingrid Bergman per Assassinio sull'Orient Express, che nel discorso di ringraziamento si scusò pubblicamente perché a suo dire avrebbe dovuto vincerla l'attrice italiana), la Cortese vinse un Nastro d'Argento nel 1956 con Le amiche di Michelangelo Antonioni. Nel 1987 l'unica nomination ai David di Donatello con Via Montenapoleone di Carlo Vanzina.

Incinta, nei primi anni '50 rifiutò il ruolo da protagoniste femminile in Luci della ribalta di Charlie Chaplin, poi assegnato a Claire Bloom.

Filmografia Valentina Cortese

L'orizzonte dipinto, regia di Guido Salvini (1941)

L'attore scomparso, regia di Luigi Zampa (1941)

Il bravo di Venezia, regia di Carlo Campogalliani (1941)

Primo amore, regia di Carmine Gallone (1941)

Una signora dell'Ovest, regia di Carl Koch (1942)

La cena delle beffe, regia di Alessandro Blasetti (1942)

La regina di Navarra, regia di Carmine Gallone (1942)

Soltanto un bacio, regia di Giorgio Simonelli (1942)

Orizzonte di sangue, regia di Gennaro Righelli (1942)

Quarta pagina, regia di Nicola Manzari (1942)

Giorni felici, regia di Gianni Franciolini (1942)

4 ragazze sognano, regia di Guglielmo Giannini (1943)

La carica degli eroi, regia di Oreste Biancoli e Anton Giulio Majano (1943)

Nessuno torna indietro, regia di Alessandro Blasetti (1945)

I dieci comandamenti, episodio "Non nominare il nome di Dio invano", regia di Giorgio Walter Chili (1945)

Chi l'ha visto?, regia di Goffredo Alessandrini (1945)

Roma città libera, regia di Marcello Pagliero (1946)

Un americano in vacanza, regia di Luigi Zampa (1946)

Il Passatore, regia di Duilio Coletti (1947)

Il corriere del re, regia di Gennaro Righelli (1947)

Caccia all'uomo, regia di Riccardo Freda (1948)

Tempesta su Parigi, regia di Riccardo Freda (1948)

L'ebreo errante, regia di Goffredo Alessandrini (1948)

Gli uomini sono nemici, regia di Ettore Giannini (1948)

La montagna di cristallo (The Glass Mountain), regia di Henry Cass (1949)

Cagliostro (Black Magic), regia di Gregory Ratoff (1949)

I corsari della strada (Thieves' Highway), regia di Jules Dassin (1949)

Malesia (Malasya), regia di Richard Thorpe (1949)

Donne senza nome, regia di Géza von Radványi (1950)

Shadow of the Eagle, regia di Sidney Salkow (1950)

La rivale dell'imperatrice, regia di Jacopo Comin e Sidney Salkow (1951)

Ho paura di lui (The House on Telegraph Hill), regia di Robert Wise (1951)

The Secret People, regia di Thorold Dickinson (1952)

Lulù, regia di Fernando Cerchio (1953)

La passeggiata, regia di Renato Rascel (1953)

Donne proibite, regia di Giuseppe Amato (1953)

Il matrimonio, regia di Antonio Petrucci (1954)

Avanzi di galera, regia di Vittorio Cottafavi (1954)

La contessa scalza (The Barefoot Contessa), regia di Joseph L. Mankiewicz (1954)

Adriana Lecouvreur, regia di Guido Salvini (1955)

Le amiche, regia di Michelangelo Antonioni (1955)

Il conte Aquila, regia di Guido Salvini (1955)

Faccia da mascalzone, regia di Raffaele Andreassi (1956)

Fuoco magico (Magic Fire), regia di William Dieterle (1956)

Calabuig (Calabuch), regia di Luis García Berlanga (1956)

Dimentica il mio passato, regia di Primo Zeglio (1957)

Kean - Genio e sregolatezza, regia di Vittorio Gassman (1957)

Amore a prima vista, regia di Franco Rossi (1958)

Amore e guai, regia di Angelo Dorigo (1958)

Béatrice ou la servante folle, cortometraggio, regia di Dominique Delouche (1959)

Square of Violence, regia di Leonardo Bercovici (1961)

Barabba, regia di Richard Fleischer (1961)

La ragazza che sapeva troppo, regia di Mario Bava (1963)

La vendetta della signora (The Visit), regia di Bernhard Wicki (1964)

La donna del lago, regia di Luigi Bazzoni e Franco Rossellini (1965)

Giulietta degli spiriti, regia di Federico Fellini (1965)

L'angelica avventuriera - Sole nero (Soleil noir), regia di Denys de la Patellière (1966)

Quando muore una stella (The Legend of Lylah Clare), regia di Robert Aldrich (1968)

Scusi, facciamo l'amore?, regia di Vittorio Caprioli (1968)

Toh, è morta la nonna!, regia di Mario Monicelli (1969)

Il segreto di Santa Vittoria (The Secret of Santa Vittoria), regia di Stanley Kramer (1969)

Portami quello che hai e prenditi quello che vuoi (Les caprices de Marie), regia di Philippe de Broca (1970)

Erste Liebe, regia di Maximilian Schell (1970)

Madly, il piacere dell'uomo (Madly), regia di Roger Kahane (1970)

Le bateau sur l'hebre, regia di Gérard Brach (1971)

L'iguana dalla lingua di fuoco, regia di Riccardo Freda (1971)

Imputazione di omicidio per uno studente, regia di Mauro Bolognini (1972)

Fratello sole, sorella luna, regia di Franco Zeffirelli (1972)

L'assassinio di Trotsky (The Assassination of Trotsky), regia di Joseph Losey (1972)

Effetto notte (La nuit américaine), regia di François Truffaut (1973)

Appassionata, regia di Gianluigi Calderone (1974)

Tendre Dracula, regia di Pierre Grunstein (1974)

Il bacio, regia di Mario Lanfranchi (1974)

Amore mio non farmi male, regia di Vittorio Sindoni (1974)

Il cav. Costante Nicosia demoniaco ovvero: Dracula in Brianza, regia di Lucio Fulci (1975)

La città sconvolta: caccia spietata ai rapitori, regia di Fernando Di Leo (1975)

Son tornate a fiorire le rose, regia di Vittorio Sindoni (1975)

Gli amici di Nick Hezard, regia di Fernando Di Leo (1976)

Il genio (Le grand escogriffe), regia di Claude Pinoteau (1976)

Nido de viudas, regia di Tino Navarro (1977)

Tanto va la gatta al lardo..., regia di Vittorio Sindoni (1978)

Un'ombra nell'ombra, regia di Pier Carpi (1979)

Ormai non c'è più scampo (When Time Ran Out), regia di James Goldstone (1980)

La ferdinanda: Sonate für eine Medici-Villa, regia di Rebecca Horn (1982)

Via Montenapoleone, regia di Carlo Vanzina (1987)

Tango blu, regia di Alberto Bevilacqua (1987)

Il giovane Toscanini, regia di Franco Zeffirelli (1988)

Le avventure del barone di Münchausen (The Adventures of Baron Munchausen), regia di Terry Gilliam (1988)

Buster's Bedroom, regia di Rebecca Horn (1991)

Storia di una capinera, regia di Franco Zeffirelli (1993)