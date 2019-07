La Casa, Sam Raimi annuncia l'ipotetico arrivo di un nuovo film

Di Federico Boni mercoledì 10 luglio 2019

Ash potrebbe tornare al cinema con un altro capitolo di Evil Dead. Parola di Sam Raimi.

Fermo ai box da sei anni, ovvero da Il Grande e Potente Oz, Sam Raimi tornerà presto in sala in qualità di produttore con Crawl - Intrappolati, al cinema dal 15 agosto. Per l'occasione intervistato da BloodyDisgusting, il regista dei primi tre Spider-Man è tornato a parlare del suo più iconico franchise. La Casa. Sei anni dopo il remake di Fede Alvarez, Bruce Campbell potrebbe infatti ritrovare il mitico Ash anche sul grande schermo, dopo le 3 stagioni tv di Ash Vs. Evil Dead.

Mi piacerebbe farne un altro. Non penso che ci sia ancora la TV nel suo futuro, ma ne stiamo parlando, Bruce, Rob e io, e abbiamo un paio di strade da percorrere per il nuovo film. Ci piacerebbe farne un altro e infatti ci stiamo dedicando allo sviluppo di alcune idee. Sarei felicissimo se Bruce cambiasse idea sul suo pensionamento e decidesse di tornare per un film ambientato nella linea narrativa degli Evil Dead originali. Ma in caso negativo, sarei ben lieto di rilavorare con Fede Alvarez. Se non fosse che è diventato un pezzo grosso. Ha successo, è un regista molto richiesto e magari potrebbe non volerlo fare. Ma c’è anche una terza possibilità, di cui stiamo discutendo. Penso che nei prossimi sei mesi, potreste vedere un po’ di movimenti relativi a un nuovo film de La Casa.

Fede Alvarez, effettivamente, ha girato Don't Breathe, dopo Evil Dead, e più recentemente il deludente Millennium - Quello che non uccide. Tra i nuovi film in canna ha il remake di Labyrinth e l'inevitabile Don't Breathe 2, prodotto sempre da Raimi.