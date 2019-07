American Pie: il cast riunito per il ventesimo anniversario

Di Pietro Ferraro giovedì 11 luglio 2019

Il cast della commedia "American Pie" si è riunita per il ventesimo anniversario del film.

Il cast della commedia American Pie si è riunito su Entertainment Tonight per il ventesimo anniversario del film, con Alyson Hannigan ha twittato una foto di gruppo. Per l'occasione, la riunione ha visto la partecipazione di Hannigan (Michelle Flaherty), Jason Biggs (Jim Levenstein), Tara Reid (Vicky Lathum), Chris Klein (Chris "Oz" Ostreicher), Seann William Scott (Steve Stifler), Natasha Lyonne (Jessica) e Eddie Kaye Thomas (Paul Finch).

Nell'intervista rilasciata a ET, i membri del cast hanno condiviso i loro ricordi del film e di come ancora oggi continua ad influenzare le loro vite fino. In particolare Alyson Hannigan si trova spesso a sentirsi citare dai fan la battuta del suo personaggio, "Questa volta, al campo della banda..." e qualche volta capita che la citazione avviene in pubblico quando lei è con i suoi figli. "Fortunatamente non finiscono la frase, ma sono terrorizzata dal fatto che potrebbero farlo" dice Hannigan. Thomas invece menziona come la maggior parte dei fan si riferisca semplicemente a lui come "la madre di Stifler".

Diretto da Paul e Chris Weitz, "American Pie" è uscito nell'estate del 1999. La goliardica commedia segue quattro adolescenti che fanno un patto: riuscire a perdere la verginità prima del diploma. Il cast include anche Eugene Levy nei panni del padre di Jim, un uomo bonario e comprensivo anche quando scopre il figlio a "maneggiare" una torta di mele in maniera poco consona. "American Pie" è stato un grande successo al botteghino con un incasso di oltre 235 milioni a fronte un budget di soli 11 milioni. Lo studio ha capitalizzato appieno il successo lanciando un franchise che oggi conta tre sequel (American Pie 2, American Pie - Il matrimonio, American Pie: Ancora insieme) e quattro spinoff "American Pie Presenta" (Band Camp, Nudi alla meta, Beta House, Il manuale del sesso). Ci sono state voci nel passato di un potenziale quinto film in produzione, ma al momento non ci sono altri sequel ufficialmente in lavorazione.