Star Wars: action figures e gadget dei Sith Troopers rivelati al Comic-Con 2019

Di Pietro Ferraro giovedì 11 luglio 2019

I Sith Troopers di Star Wars approderanno al Comic-Con di San Diego, lo conferma Lucasfilm con gadget, merchandise e action figures ufficiali.

Gli Stormtroopers rossi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker sono stati finalmente confermati. Lucasfilm ha ufficialmente svelato i Sith Troopers e ha annunciato che saranno in mostra al Comic-Con di San Diego (18-21 luglio). Voci sono circolate per mesi su questi soldati rossi, ma questa è la prima volta che li possiamo vedere nella loro forma ufficiale.

Parlando dell'aspetto delle nuove truppe, l'archivista di Lucasfilm Madlyn Burkert afferma: "Hanno un'estetica davvero unica, hanno alcuni sottili legami con i precedenti progetti di stormtrooper, che penso i fan apprezzeranno scoprire".

Il sito ufficiale di "Star Wars" ha rilasciato la seguente dichiarazione.

I fan che parteciperanno (San Diego Comic-Con) (18-21 luglio) potranno godere di una nuova mostra di armature da trooper da tutta la saga di Star Wars, compresa una prima occhiata alla prossima evoluzione nei soldati dell'Impero / Primo Ordine: il "Sith trooper" del prossimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker è un look moderno e minaccioso che si addice al suo omonimo.

Il nuovo Sith Trooper di "L'ascesa di Skywalker" non sarà l'unico costume di scena in mostra al Comic-Con. Nove costumi diversi, tutti usati nei film, saranno esposti al padiglione Lucasfilm (stand n. 2913). Stormtrooper imperiale, Pilota TIE, Death Trooper, Shoretrooper, Biker Scout, Stormtrooper del Primo Ordine, Pilota TIE del Primo Ordine, Capitano Phasma e Sith Trooper saranno tutti in mostra per i fan di Star Wars.

I Sith Troopers sono stati introdotti nel videogioco Star Wars: Knights of the Old Republic come soldato dell'Impero Sith, ma erano completamente diversi dai nuovi soldati che vedremo in ​​"L'ascesa di Skywalker".

Fonte: Star Wars