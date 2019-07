Gli Eterni, arriva Millie Bobby Brown di Stranger Things

Di Federico Boni giovedì 11 luglio 2019

Anche Undici della serie Netflix nel cast del nuovo cinecomic Marvel.

Millie Bobby Brown (Stranger Things) si è unita al cast di The Eternals della Marvel, come riportato da Variety. L'attrice raggiunge così Angelina Jolie, Kumail Nanjiani e Richard Madden. I dettagli sul personaggio della Brown non sono ancora stati svelati. Lanciatissima, Millie Bobby è da poco sbarcata in sala con Godzilla II.

The Eternals è uno dei progetti che dovrebbero essere svelati dall'interno del padiglione H della Marvel Studios al Comic-Con di San Diego. Il panel rivelerà ciò che il presidente Kevin Feige ha pianificato, ovvero l'avvio della Fase 4, una volta chiusa la fase 3 con Endgame.

Anche Salma Hayek potrebbe unirsi al film. Si dice che Angelina Jolie interpreterà Sersi, con la Hayek nei panni di Thena. Richard Madden, invece, dovrebbe interpretare Icaro. Gli Eterni nascono da un fumetto di Jack Kirby, con Chloe Zhao alla regia da una sceneggiatura di Matthew e Ryan Firpo. Uscita in sala tra il 2020 e il 2021.