The Great Hack, trailer dell'inquietante documentario Netflix

Di Antonio M. Abate giovedì 11 luglio 2019

Netflix si affaccia su una delle questioni più pressanti dell'attualità, ossia il risvolto inquientante dell'importanza assunta dai dati e da chi li possiede. Questo ed altro nel trailer di The Great Hack

(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

Rischia di essere una delle cose più interessanti a tema tra quelle fin qui proposte da Netflix. The Great Hack è un documentario che mira a dirci qualcosina di più sulla questione Cambridge Analytica/Facebook. L'impressione è che il caso specifico rappresenti un'occasione per discutere in merito all'argomento a più ampio raggio. Ad ogni modo, in apertura trovate il trailer.

Diretto a quattro mani da Karim Amer e Jehane Noujaim (The Square, Control Room, Startup.com), The Great Hack ci offre un dato significativo già in queste poche sequenze: i dati hanno superato il valore del petrolio. Parliamo perciò della risorsa, asset come dicono i più educati, più preziosa al mondo, al punto da aver già messo in discussione il corso politico, la cui guerra oramai si combatte a questo livello qui.

A quanto pare, dunque, capiremo perché ed in che termini Facebook e Google sono di fatto due tra le multinazionali più potenti, nonché, azzardiamo, potremmo persino capire meglio in che termini l'epoca delle fake news sta rivoluzionando il corso della Storia. Ok, troppa ambizione forse, tutta roba che peraltro cogliamo dal sottotesto. Mercoledì 24 luglio sarà disponibile su Netflix, solo allora ci renderemo conto.