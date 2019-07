Sherlock Holmes 3, Dexter Fletcher alla regia

Di Federico Boni venerdì 12 luglio 2019

E' tutto pronto per il ritorno sul set di Sherlock Holmes 3.



Il regista di "Rocketman" Dexter Fletcher dirigerà a sorpresa "Sherlock Holmes 3", con Robert Downey Jr. di nuovo protagonista. Fletcher prenderà il posto di Guy Ritchie, che aveva diretto i due precedenti capitoli, fresco di successo con Aladdin.

10 anni fa l'uscita in sala del primo "Sherlock Holmes", in grado di incassare 524 milioni di dollari in tutto il mondo, seguito dai 545,4 milioni del sequel del 2011. Anche Jude Law, ovviamente, tornerà della partita nei panni di Watson. Nell'ultimo decennio più volte la Warner ha ipotizzato un 3° capitolo, se non fosse per i tanti, troppi impegni di Robert con Iron Man e gli Avengers. Ulteriori slittamenti permettendo, Sherlock Holmes 3 uscirà il 21 dicembre 2021.

Chris Brancato sta scrivendo la sceneggiatura, mentre Susan Downey, Joel Silver, Dan Lin e Lionel Wigram produrranno il tutto. Fletcher, che ha sostituito Bryan Singer in "Bohemian Rhapsody" a poche settimane dalla fine delle riprese, è da poco uscito in sala con l'acclamato biopic su Elton John, dopo aver diretto Taron Edgerton anche in "Eddie the Eagle".

Fonte: Variety