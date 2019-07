Train to Busan 2: riprese in corso e concept art ufficiale del sequel "Peninsula"

Di Pietro Ferraro venerdì 12 luglio 2019

Riprese in corso e prima immagine ufficiale per il sequel horror coreano "Train to Busan 2: Peninsula".

Aggiornamento sull'atteso sequel Train to Busan 2: Peninsula con una prima immagine ufficiale formato concept art condivisa su Twitter. Secondo un nuovo aggiornamento le riprese hanno preso il via a giugno.

Il cast di "Peninsula" include Kang Dong Won, che assumerà il ruolo principale di Jung Suk affiancato dall'attrice Lee Jung Hyun nel ruolo di Min Jung, che viene descritta come "una sopravvissuta determinata", che ha sia speranza per il futuro che capacità di leadership. A completare il cast ci sono l'attrice bambina Lee Raeas Joon Yi, l'attore veterano Kwon Hae Hyo nei panni di Kim Noh In, il membro più anziano del gruppo di sopravvissuti, con l'aggiunta di Kim Min Jae e Goo Kyo Hwan.

Yeon Sang-ho torna a dirigere questo sequel che espanderà la storia con una trama post-apocalittica ambientata dopo lo scoppio dell'epidemia zombie che ha caratterizzato il notevole Train to Busan che si è rivelato una piacevole sorpresa rispetto ad un genere ormai in debito di ossigeno, in special modo dopo l'interminabile serie tv The Walking Dead che ha reso il genere zombie materia prima da cultura pop a cui si è aggiunta la scomparsa del regista George A. Romero indiscusso maestro del genere.

Il titolo sudcoreano del film è "Bando", che si traduce in "Penisola". Pare che il sequel abbia luogo 4 anni dopo gli eventi del primo film, con l'azione focalizzata sulla penisola coreana (ecco spiegato il titolo). L'intera area è diventata una terra desolata inabitabile dopo la devastante invasione degli zombie. Tuttavia sacche di umani non infetti sono ancora intrappolati all'interno del territorio, in attesa senza certezze, eppure aggrappati alla speranza di un salvataggio che potrebbe non giungere mai.

Uscito nel 2016 "Train To Busan" si è rivelato un successo incassando 87 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget 8,5 milioni di dollari. Il film è stato anche un successo di critica con un 95% di valutazioni positive su Rotten Tomatoes a testimoniarlo. Oltre al sequel, a settembre 2018 è stato rivelato che lo specialista in horror James Wan (Saw, The Conjuring) produrrà un remake americano del film.

"Train To Busan 2" non è al momento fornito di una data di uscita ufficiale, ma il film dovrebbe approdare nelle sale nel 2020.

Train to Busan is currently on our staff picks in store and today they have released the first concept image for its sequel titled 'Peninsula' Can't wait for this pic.twitter.com/xJCeyxFiQ1 — hmv Lancaster (@hmvLancaster) 10 luglio 2019

Fonte: International Business Times