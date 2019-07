Comic-Con 2019, Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles: svelate le action figures del film animato DC

Di Pietro Ferraro venerdì 12 luglio 2019

Le action figures ufficiali del film animato "Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles" saranno presentate al Comic-Con 2019.

Altro giro altro set di action figures che saranno presentate al Comic-Con di San Diego dal 18 al 21 luglio. Stavolta vi proponiamo i nuovi set di action figures superaccessoriate targate DC Collectibles dedicate al recente film d'animazione Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles, ispirato all'omonimo fumetto crossover.

Disponibili cinque diversi set con i personaggi principali versioni animate di "Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles". Ognuno dei set che trovate elencati a seguire sarà disponibile a 49.99$ cadauno.

Batman vs. TMNT: Batman and Leondardo 2-Pack ($49.99)

Batman vs. TMNT: Robin and Raphael 2-Pack ($49.99)

Batman vs. TMNT Ra's Al Ghul and Shredder 2-Pack ($49.99)

Batman vs. TMNT: Batgirl and Donatello 2-Pack ($49.99)

Batman vs TMNT: Alfred and Michelangelo 2-Pack ($49.99)

Batman vs TMNT: Complete Set ($249.99)

In aggiunta ai set elencati ci sarà una speciale action figure in vendita al Comic-Con di Michelangelo vestito da Batman (Michelangelo as Batman Limited Edition SDCC 2019 Exclusive). La figure limitata a 10.000 pezzi è dispobile in pre-ordine QUI.

Nel crossover d'animazione "Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles" Gotham City raggiunge nuovi livelli di pericolo quando Shredder unisce le forze con Ra's al Ghul per mettere in atto un piano nefasto, che porta ad unire le forze il Cavaliere oscuro e e le Tartarughe per combattere la forza combinata del Clan del Piede e la Lega degli Assassini.

