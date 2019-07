Stasera in tv: "Chasing Mavericks" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 13 luglio 2019

Rai 3 stasera propone "Chasing Mavericks", dramma sportivo del 2012 diretto da Curtis Hanson e Michael Apted e interpretato da Gerard Butler, Jonny Weston, Elisabeth Shue, Abigail Spencer e Leven Rambin.

Cast e personaggi

Gerard Butler: Frosty Hesson

Jonny Weston: Jay Moriarity

Elisabeth Shue: Kristy Moriarity

Abigail Spencer: Brenda Hesson

Leven Rambin: Kim Moriarty

Greg Long: Magnificent One

Peter Mel: Magnificent Two

Zach Wormhoudt: Magnificent Three

Devin Crittenden: Blond

Taylor Handley: Sonny

Cooper Timberline: Jay bambino

Maya Raines: Roquet

Harley Graham: Kim bambina

Jenica Bergere: Zeuf





La trama

“Chasing Mavericks” è ispirato alla vera storia del fenomeno del surf Jay Moriarity (interpretato dall’esordiente Jonny Weston). Quando a 15 anni Jay scopre che Mavericks, il leggendario paradiso dei surfisti con le più grandi onde sulla Terra, non solo è reale, ma si trova a poche miglia dalla sua casa di Santa Cruz, chiede l’aiuto di Frosty Hesson (interpretato da Gerard Butler), una leggenda locale per addestrarlo a sopravvivere. Quando Jay e Frosty s’imbarcano nel loro tentativo di realizzare l’impossibile, stringono una singolare amicizia che trasforma le loro vite, così che il loro tentativo di domare Mavericks diventa molto più che surf. Chasing Mavericks è stato realizzato con l’aiuto di alcuni dei più grandi nomi del mondo del surf e dispone di alcune delle più strabilianti riprese reali su onde mai catturate in un film.





Curiosità



Gerard Butler è quasi annegato durante le riprese, quando un'onda di 6 metri si è infranta sulla sua testa mentre filmava una scena a Mavericks, in California.



Jonny Weston è stato assunto senza un film precedente o un lavoro di recitazione alle spalle. È stato scoperto tramite il video di un'audizione che ha inviato tramite un sito web di casting in cui tutti coloro che sono alla ricerca di lavori come modelli o attori possono registrarsi, creare un profilo e inserire un'audizione per il lavoro.



Michael Apted ha diretto le ultime tre settimane di riprese principali dopo che Curtis Hanson ha dovuto ritirarsi per motivi di salute. Quando i problemi di salute di Hanson si sono rivelati troppo seri per tornare, Apted ha finito per dirigere tutta la post-produzione e completare il montaggio finale senza il coinvolgimento di Hanson. Sostituire Curtis Hanson con un preavviso così breve è stata un'esperienza scoraggiante per Michael Apted. Arrivò di domenica e iniziò a lavorare il giorno dopo con un cast che non aveva mai incontrato, una troupe che non conosceva e in luoghi che non aveva mai visto.



Questo è stato l'ultimo film di Curtis Hanson scomparso il 20 settembre 2016 all'età di 71 anni.



6 macchine da presa Red Epic sono andate perdute durante le riprese dei filmati di Mavericks.



Gerard Butler era un surfista molto inesperto prima di assumere il suo ruolo nel film. Jonny Weston invece surfava da circa 10 anni.



Gerard Butler è stato brevemente ricoverato in ospedale quando uno stunt sul surf è andato storto. Parte della sua guarigione ha comportato un pesante decorso di antidolorifici. In seguito Butler si sarebbe fatto ricoverare alla Betty Ford Clinic per liberarsi della dipendenza da questi antidolorifici.



Jonny Weston ha battuto 3.000 altri attori per il suo ruolo.



Il titolo del film in origine era "Of Men and Mavericks".



Kirby Bliss Blanton è stata considerata per il ruolo di Kristy Moriarity.



Il film costato 20 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 8.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del cantautore e compositore Chad Fischer noto come frontman della band "Lazlo Bane". I crediti di Fischer includono musiche per i film La mia vita a Garden State, Innamorarsi a Manhattan, The Rocker - Il batterista nudo e diverse serie tv tra cui Private Practice e Scandal.



1. Plowed - Sponge

2. Brimful Of Asha - Cornershop

3. Blue Light - Mazzy Star

4. Girlfriend - Matthew Sweet

5. Pepper - Butthole Surfers

6. Start Choppin - Dinosaur Jr.

7. Fade Into You - Mazzy Star

8. Into Your Arms - The Lemonheads

9. I Need An Energy - Greg Holden

10. Chasing Mavericks Score Suite - Chad Fischer

