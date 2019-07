The Hunt: trailer e poster del social-thriller di Blumhouse

Di Pietro Ferraro sabato 13 luglio 2019

The Hunt: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Blumhouse nei cinema americani dal 27 settembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Blumhouse ha reso disponibile un primo trailer di The Hunt. Damon Lindelof e Nick Cuse sono dietro a questo nuovo film che è stato descritto come un thriller politico e sovversivo. Per quanto riguarda la trama, The Hunt segue la falsariga di film come Senza tregua di John Woo, ispirato a sua volta al classico Pericolosa partita e in parte ai più recenti Battle Royale e The Belko Experiment.

Il trailer ci introduce alla "Tenuta", una struttura di caccia d'élite in cui scopriamo che invece di animali, le prede cacciate sono esseri umani che non hanno idea di dove siano o di come sono arrivati ​​lì.

Dodici estranei si svegliano in una radura, non sanno dove sono o come sono arrivati ​​lì, non sanno di essere stati scelti...per uno scopo ben preciso...La Caccia.

The Hunt si svolge all'ombra di un'oscura teoria della cospirazione su internet, quando un elitario gruppo mondialista si riunisce per la prima volta in una remota casa padronale per cacciare persone per sport. Il folle passatempo di questo gruppo sta per prendere una piega imprevista a causa di una delle "prede" designate, Crystal (Betty Gilpin), che conosce il gioco dei cacciatori meglio di quanto si creda. La preda diventa quindi predatrice e comincia ad eliminare i caccciatori uno per uno, mentre si fa strada verso la misteriosa donna (Hilary Swank) al centro di tutto.

Da Jason Blum, produttore di Scappa - Get Out e della serie La notte del giudizio, e Damon Lindelof, co-creatore delle serie tv The Leftovers e Lost, arriva un nuovo misterioso social-thriller. The Hunt è diretto da Craig Zobel (Z per Zachariah, The Leftovers) da una sceneggiatura di Lindelof e Cuse. Blum produce per la sua Blumhouse Productions al fianco di Lindelof. Il film è prodotto da Zobel, Cuse e Steven R. Molen.

Il cast di The Hunt include Ike Barinholtz, Betty Gilpin, Emma Roberts e Hilary Swank. Blumhouse ha fissato la data di uscita americana al 27 settembre.

Fonte: Collider