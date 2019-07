Joker: in arrivo un nuovo fumetto evento scritto da John Carpenter

Di Pietro Ferraro sabato 13 luglio 2019

DC Comics ha annunciato un nuovo fumetto evento dedicato al Joker e scritto da John Carpenter.

DC Comics ha annunciato un nuovo progetto che coinvolge la leggenda dell'horror John Carpenter. L'evento "Year of the Villain" vedrà Carpenter tornare a collaborare con Anthony Burch per scrivere un fumetto in un numero unico per l'iconico Joker. "The Joker: Year of the Villain #1" è un fumetto di 40 pagine e sarà disponibile giusto in tempo per Halloween. "Il Joker è il più grande cattivo nei fumetti, sono orgoglioso di collaborare con Anthony in questo progetto", ha detto Carpenter a proposito del progetto. "Sono entusiasta di scrivere una storia sul più grande cattivo di Gotham" ha dichiarato Burch. "Spero che le imprese del Joker vi facciano ridere, rabbrividire e nauseare tutto in un sol colpo".

Per quanto riguarda la trama, John Carpenter e Anthony Burch includeranno nella storia Lex Luthor che ora è un ibrido umano-alieno che ha fatto il suo appello al mondo, chiedendo ai cittadini di abbracciare il loro destino e arrendersi una volta per tutte al male, la vera natura dell’uomo. In cambio garantirà loro gli strumenti per passare ad un nuovo livello di consapevolezza. In molti sono disposti ad ascoltare ciò che Luthor ha da offrire, ma al Joker come è noto piace giocare secondo le sue regole. Joker è una bomba ad orologeria pronta a scoppiare tra le mani di chiunque tenti di controllarlo, insomma non ci si può mai fidare del Principe Pagliaccio del Crimine.

Nel fumetto il Joker, essendo Joker, non aspetta certo al telefono per Luthor. Così lo vediamo impegnato in una missione armato della sua spavalderia in un mondo di pazzi dove si scommette alto e ognuno pensa per sé, pronto a dimostrare che il male più grande è sempre quello che ti fa morire dal ridere.

Philip Tan e Marc Deering illustreranno "The Joker: Year of the Villain #1" con un un'anteprima che è stata condivisa via Twitter. Nell'immagine il Principe Pagliaccio del Crimine indossa un abito elegante con un papillon, mentre tiene in mano un teschio sanguinante. Il fumetto in un unico numero sar

à disponibile a partire dal 9 ottobre.

Il numero speciale includerà altri villain come l'Enigmista, il malvagio Sinestro di Lanterna Verde e Maschera Nera. Per quanto riguarda John Carpenter e Anthony Burch, in precedenza i due hanno lavorato per la casa editrice Boom! Studios al fumetto sequel "Big Trouble in Little China: Old Man Jack". Il Joker tornerà sul grande schermo questo autunno con la nuova interpretazione di Joaquin Phoenix che non avrà nulla a che vedere con il Joker dei fumetti, come ha recentemente tenuto a precisare il regista di Todd Phillips, scatenando qualche inevitabile mal di pancia tra i fan dell'iconica nemesi di Batman.

THE JOKER: YEAR OF THE VILLAIN #1 - Written by John Carpenter (!!!) and Anthony Burch, with art by Philip Tan and Marc Deering. pic.twitter.com/mKeYHXjCrv — meez (@lonny_aster) 12 luglio 2019

Fonte: ComicBook