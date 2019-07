Stasera in tv: "Black Butterfly" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 14 luglio 2019

Rai 3 stasera propone "Black Butterfly", film thriller del 2017 diretto da Brian Goodman e interpretato da Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo e Antonio Banderas.

Cast e personaggi

Jonathan Rhys Meyers: Jack

Piper Perabo: Laura

Antonio Banderas: Paul

Abel Ferrara: Pat

Nicholas Aaron: Delivery man

Vincent Riotta: Lt Carcano

Nathalie Rapti Gomez: Julie

Katie Mcgovern: Nancy Barrows

Randall Paul: Sig. Owen

Charles Gaines: Michelle Emerson





La trama

Una serie di rapimenti e omicidi avvengono nei dintorni di una cittadina di montagna. Paul (Antonio Banderas), uno scrittore solitario, si sforza di iniziare quella che spera sarà la sceneggiatura che gli salverà la carriera. Dopo un incontro fortuito con un vagabondo di nome Jack (Jonathan Rhys Meyers), che lo salva da un litigioso camionista, Paul offre a Jack ospitalità nella sua casa tra i boschi che presto dovrà vendere per far fronte ad un periodo di difficoltà. I due sembrano andare molto d'accordo, tanto che Paul non pone limiti alla permanenza di Jack che però ad un certo punto, conquistata la fiducia di Paul, cambia atteggiamento diventando sempre più invadente e aggressivo. Ad un certo punto la situazione degenera e Paul si ritrova letteralmente sequestrato in casa propria insieme alla sua ragazza Laura (Piper Perabo).





Curiosità e colonna sonora



Black Butterfly è basato sul film tv francese Papillon Noir (2008) di Christian Faure.



Il film è diretto da John Goodman alla sua seconda regia dopo il crime-drama Boston Street. L'attività principale di Goodman è l'attore con ruoli in Il castello, Prova a prendermi, Annapolis e tanta tv con ruoli ricorrenti in Lost, Rizzoli & Isles e Aquarius.



Il regista Abel Ferrara (The Driller Killer, Il cattivo tenente) ha un cameo nel film come Pat, il proprietario del negozio.



La farfalla nera è vista in molte parti del mondo come simbolo di disgrazia o presagio di morte.



Le musiche originali del film sono dl compositore argentino Federico Jusid (Escobar - Il fascino del male, Il segreto dei suoi occhi, I Want to Be a Soldier).



1. All a Dream

2. Jack's Knife

3. Runnaway

4. Did You Hear a Woman Scream

5. Mutiny

6. Jack's Story

7. When Providence Sings to Me

8. A Stranger at the Cafe

9. Paul Unleases

10. A New Guest

