Legend of the White Dragon: trailer e campagna Kickstarter per il film con gli attori dei Power Rangers

Di Pietro Ferraro domenica 14 luglio 2019

La star dei Power Rangers Jason David Frank ha svelato il suo prossimo progetto, l'action fantascientifico con arti marziali "Legend of the White Dragon".

Jason David Frank noto per aver interpretato il ruolo di Tommy Oliver aka Green Rnager / White Ranger nella serie tv Power Rangers ha lanciato una campagna Kickstarter accompagnata da un promettente trailer di presentazione del suo prossimo progetto che porterà in scena diversi altri attori della serie per recitare insieme all'artista marziale. Legend of the White Dragon è il titolo del progetto che punta a raccogliere un budget di 500.000$ tramite crowdfunding (al momento in cui stiliamo questo articolo sono stati raccolti poco più di 55.000$).

La trama di "Legend of the White Dragon" ci racconta di una città distrutta all'indomani di una grande battaglia che ha causato la caduta di quelli che erano considerati eroi. Come risultato della morte e della distruzione la città è diventata nota come Angel Graves. Gli eroi furono incolpati, privati dei loro titoli e cacciati. Ma mentre il male minaccia ancora una volta di tornare, questi eroi caduti e in cerca di redenzione devono risorgere dalle ceneri con l'aiuto del potere del Drago Bianco.

Frank è solo uno dei tanti attori di Power Rangers ad apparire in "Legend of the White Dragon". Il progetto include anche altri volti noti del franchise, come Jason Faunt (Power Rangers Time Force), Johnny Yong Bosch (Mighty Morphin Power Rangers), Ciara Hanna (Power Rangers Megaforce), Chrysti Ane (Power Rangers Ninja Steel), e Yoshi Sudarso (Power Rangers Dino Charge). A bordo anche Jenna Frank, la figlia di Jason David Frank.

Frank ha interpretato cameo nel reboot Power Rangers del 2017, interpretando un cittadino di Angel Grove insieme all'ex Pink Ranger, Amy Jo Johnson. Recenti notizie sul franchise "Power Rangers" parlano di un nuovo film ufficiale in lavorazione con un cast completamente nuovo a rimpiazzare l'intero cast del reboot del 2017.

Fonte: Screenrant