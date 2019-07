Space Invaders, il film risorge: reclutato lo sceneggiatore Greg Russo

Di Pietro Ferraro domenica 14 luglio 2019

Lo sceneggiatore del reboot "Mortal Kombat" scriverà anche il film basato sul popolare videogioco arcade "Space Invaders".

Il classico arcade Space Invaders approderà sul grande schermo. Sono trascorsi diversi anni da quando Warner Bros. ha acquisito i diritti cinematografici sul popolare videogioco e ora sembra che qualcosa si stia finalmente muovendo.

Secondo un nuovo aggiornamento, New Line Cinema ha ingaggiato Greg Russo per scrivere la sceneggiatura del film "Space Invaders", studio e scrittore hanno in ballo un altro progetto sempre tratto da un videogame, il reboot Mortal Kombat.

Come accaduto quando vennero annunciati film basati sui giochi da tavolo Monopoli e Battaglia Navale, il primo finito nell'oblio il secondo approdato sul grande schermo nell'action fantascientifico Battleship di Peter Berg, la domanda è come creare un film da un un gioco che consiste semplicemente nello sparare ad orde di alieni che calano dal cielo? Come riuscire a dargli un minimo di trama radicata nella realtà? In realtà ci sono diversi precedenti oltre al citato "Battleship", vedi il buon Rampage con Dwayne Johnson e il divertente e sottovalutato Pixels con Adam Sandler.

Greg Russo è particolarmente richiesto per scrivere adattamenti da videogiochi. Oltre a "Mortal Kombat", Russo ha anche scritto una sceneggiatura per l'annunciato reboot di Resident Evil ed è stato chiamato a riscrivere l'ultima versione del film di Saints Row diretto da F. Gary Gray (Fast & Furious 8). Al di fuori dei videogiochi, l'impegnatissimo Russo è stato assunto anche da Netflix per scrivere il sequel Death Note 2.

"Space Invaders" è approdato per la prima volta nelle sale giochi nel lontano 1978. È considerato generalmente tra i giochi più influenti mai creati e negli anni ha ricevuto numerosi sequel e spin-off su varie piattaforme. Il suo lancio decretò l'inizio di un periodo di grande fortuna per i videogiochi, definito come l'età dell'oro degli arcade. Dettagli sul film al momento non sono noti, ma sappiamo che Akiva Goldsman, Joby Harold e Tory Tunnell sono a bordo come produttori.

Fonte: Deadline