Spider-Man 4, Sam Raimi: "Penso sempre a quel film (mai fatto)"

Di Federico Boni domenica 14 luglio 2019

Il regista de La Casa non ha mai dimenticato quel film scritto e mai realizzato.

La Casa, Sam Raimi annuncia l'ipotetico arrivo di un nuovo film Sam Raimi vuole che Bruce Campbell torni in sala per un nuovo film de La Casa. La nascita del cinecomic moderno, quello che ha cambiato la Storia di Hollywood, è datata 3 maggio del 2002. Quel giorno, negli States, usciva Spider-Man di Sam Raimi. Nulla è mai più stato come prima. 821,708,551 dollari incassati, seguiti nel 2004 dai 783,766,341 dollari del sequel e nel 2007 dai 890,871,626 dollari del 3° capitolo, da molti considerato deludente. Raimi era pronto a girare anche l'annunciato Spider-Man 4, quando nel 2010 la Sony, improvvisamente, decise di metterci un punto e rilanciare la saga con un reboot, poi firmato Marc Webb/Andrew Garfield.

Passati 12 anni, e un altro reboot, il regista de La Casa non ha davvero mai smesso di pensare a quel 4° capitolo, sceneggiato e pianificato ma mai realizzato, come confessato a Yahoo Entertainment.

Penso sempre a quel film. E' difficile non pensarci, perché ogni estate esce un nuovo film di Spider-Man! E quando ne hai uno che non è mai nato, non pensi ad altro che al film che sarebbe potuto essere. Ma cerco di concentrarmi sul futuro e di non guardare al passato.

Una trilogia storica, quella del regista, che Chris McKenna, sceneggiatore di Spider-Man: Far From Home, non ha incredibilmente mai visto. In Spider-Man 4 Raimi avrebbe voluto includere Mysterio, Vulture (interpretato da John Malkovich) e Vultress (Anne Hathaway), pronta a trasformarsi in Black Cat. Lizard (Dylan Baker), invece, avrebbe fatto una brevissima comparsa, per poi prendersi la scena in Spider-Man 5.

Fermo dal 2013 (Il grande e potente Oz), Raimi potrebbe presto tornare con un nuovo capitolo de La Casa, come rivelato giorni fa, mentre Crawl - Intrappolati di Alexandre Aja da lui prodotto è appena uscito nelle sale d'America.