Spider-Man: Far From Home - un easter egg di Mysterio che forse vi è sfuggito

Di Pietro Ferraro lunedì 15 luglio 2019

Scovato nuovo e subdolo easter egg di Mysterio nascosto in "Spider-Man: Far From Home".

ATTENZIONE!!! L'articolo contiene SPOILER su Spider-Man: Far From Home.

Un nuovo easter egg di Mysterio in Spider-Man: Far From Home è stato individuato. I riferimenti e gli omaggi disseminati nel film sono davvero molti e nella concitazione della visione qualcuno potrebbe esservi sfuggito. Oggi vi proponiamo un easter egg piazzato ad arte E davvero difficile da notare.

Il Quentin Beck di Jake Gyllenhaal alias Mysterio è stato designato dai fan tra i personaggi preferiti dell'Universo Cinematografico Marvel. I fan dei fumetti sapevano in anticipo che era destinato a diventare il principale antagonista di "Spider-Man: Far From Home", ma il materiale promozionale per il sequel ha fatto un ottimo lavoro nel cercare di nascondere questa svolta che è stata comunque una sorpresa per molti "neofiti". In realtà c'erano alcuni indizi della doppiezza di Beck proprio davanti ai nostri occhi, e che la maggior parte di noi non ha colto. Uno di questi indizi rivela come Beck sia stato mostrato sullo schermo molto prima della sua apparizione nella battaglia di Venezia.

A Venezia Peter Parker vuole acquistare una collana Black Dahlia per MJ, uno dei punti del suo piano romantico stilato prima si partire. Mentre Parker si reca da solo a cercare la collana, si trova al centro di una scena con altri turisti che camminano intorno a lui. Un fan dell'UCM particolarmente attento ha individuato Quentin Beck che spia Parker durante questa particolare scena, con questo easter egg che è anche fornito di immagini a supporto e la conferma dello stesso Gyllenhaal. Beck è chiaramente lì e incrocia Parker prima di scatenare Hydro-Man su Venezia.

"Spider-Man: Far From Home" include tantissimi easter egg che hanno a che fare con Mysterio e la sua strabiliante tecnologia olografica. Mysterio ha lanciato la sua illusione finale quando ha incastrato Peter Parker durante la scena dei titoli di coda e molti si stanno chiedendo cosa questo significherà per il personaggio quando affronterà la "Fase 4". Quel che è certo è che le cose per Parker saranno molto più complicate in futuro, ora che la sua identità è diventata di dominio pubblico.

"Spider-Man: Far From Home" ha così concluso ufficialmente la "Fase 3" dell'UCM. Il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, presenzierà al Comic-Con di San Diego il prossimo fine settimana per discutere del futuro dell'UCM e svelare alcune nuove sorprese. E' probabile che Feige annunci finalmente il film in solitaria di Black Widow attualmente in fase di riprese oltre ai prossimi progetti Marvel: The Eternals, Shang-Chi, Guardiani della Galassia Vol. 3, Doctor Strange 2 e Black Panther 2.

Fonte: CinemaBlend