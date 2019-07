Jurassic World: The Ride - foto e video della nuova attrazione di Universal Studios di Hollywood

Di Pietro Ferraro lunedì 15 luglio 2019

E' stata inaugurata la nuova attrazione "Jurassic World: The Ride" presso Universal Studios di Hollywood.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Gli Universal Studios di Hollywood hanno rivelato che l'attrazione Jurassic World: The Ride è ora aperta al pubblico.

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e B.D. Wong stanno riprendendo i loro ruoli di Owen, Claire e Dr. Henry Wu per "Jurassic World: The Ride". Inoltre il Mosasauro apparirà in un enorme serbatoio d'acqua e l'Indominous Rex è stato aggiunto all'attrazione. Oltre alla corsa in sé, Universal ha aggiunto un sacco di nuove attrazioni per aumentare gli elementi di Jurassic World presenti nel parco.

• Raptor Encounter: incontra Blue il Velociraptor e il nuovo amichevole triceratopo Juliet al Raptor Encounter.

• DinoPlay: scopri l'area interattiva DinoPlay per bambini con nuove attività per i nostri piccoli ospiti.

• Isla Nu-Bar: Goditi una selezione di rinfreschi di ispirazione tropicale all'Isla Nu-bar con un cocktail tiki sotto l'ombreggiato tetto di paglia.

• Jurassic Café: se hai l'appetito di un T-rex o vuoi solo stuzzicare, il Jurassic Café è il luogo perfetto per un gustoso boccone di cucina ispirata al Costa Rica.

• Jurassic Outfitters: celebra il giorno in cui sei sopravvissuto a Jurassic World: The Ride con oggetti collezionabili da Jurassic Outfitters, tra cui magliette, cappelli, oggetti per bevande e gioielli.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Questa nuova attrazione rimpiazza la precedente "Jurassic Park: The Ride" che era in funzione da più di 20 anni e ha chiuso l'anno scorso. La Universal ha deciso di investire nel rinnovamento dell'attrazione poiché i due film di "Jurassic World" hanno incassato circa 3 miliardi nel mondo, con un terzo film in arrivo.

Il regista Colin Trevorrow, che ha diretto l'originale "Jurassic World", tornerà per Jurassic World 3 con un'uscita nelle sale fissata all'11 giugno 2021.

Fonte: CinemaBlend