Skate Kitchen: trailer italiano del film sul mondo dello skate tutto al femminile

Di Pietro Ferraro lunedì 15 luglio 2019

Skate Kitchen: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Crystal Moselle nei cinema italiani dal 18 luglio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 18 luglio arriva nelle sale italiane Skate Kitchen, il dramma della regista Crystal Moselle (Wolfpack) sul mondo dello skate tutto al femminile. Il film segna il lungometraggio di debutto di Moselle, anche se in precedenza la regista ha diretto documentari e cortometraggi. Il film è ispirato e prende il nome dal vero collettivo di skaters al femminile "Skate Kitchen".

La trama ufficiale:





Camille (Rachelle Vinberg), una giovane ed introversa ragazza di Long Island incontra un gruppo di ragazze skater newyorkesi che si fanno chiamare Skate Kitchen. Camille diventerà presto un membro del gruppo, litigherà con la madre e si innamorerà di un misterioso skater (Jaden Smith), scoprendo che una relazione con lui sarà più complicata da gestire di un’acrobazia con la tavola. Crystal Moselle si è lasciata trascinare completamente nella vita di queste ragazze, donandoci uno spaccato autentico del loro mondo, il tutto condito da ipnotiche sequenze in skateboard. Skate Kitchen ci racconta la storia di una ragazza alla scoperta di sé stessa e dell’importanza dello spirito di squadra, facendosi largo in mondo ancora dominato dalla figura maschile.

Il cast è completato da Dede Lovelace, Nina Moran, Kabrina Adams, Ajani Russell, Jules Lorenzo, Brenn Lorenzo ed Elizabeth Rodriguez.

Durante le riprese l'unico attore che ha richiesto una controfigura per le scene sullo skate è stato Jaden Smith.

La regista Crystal Moselle ha visto per la prima volta due membri dello" Skate Kitchen" mentre viaggiavano in treno. È stato sul treno che la regista si è avvicinata a loro per invitarle ad apparire in un cortometraggio per l'etichetta di moda italiana "Miu Miu". Dopo il successo di quel corto, Moselle ha deciso di ampliare il progetto utilizzando le skaters per recitare in un lungometraggio.