Box Office Italia, Spider-Man: Far From Home boom: 5.2 milioni di euro al debutto

Di Federico Boni lunedì 15 luglio 2019

Super esordio al botteghino italiano per Spider-Man: Far From Home.

Box Office Usa, Spider-Man: Far from Home sempre primo - Endgame ad un passo da Avatar Solo 8 milioni di dollari dividono Endgame dallo storico primato di Avatar. L'Uomo Ragno è planato sul botteghino italiano, per la gioia degli esercenti. Strepitoso debutto sul suolo tricolore per Spider-Man: Far From Home, uscito in 874 copie e in grado di incassare 5.283.182 euro in 5 giorni di programmazione, con una media per sala superiore ai 4300 euro. Stracciato Spider-Man: Homecoming, che aveva debuttato con 2.671.412 euro, prima di chiudere la propria corsa a quota 8,6 milioni. Far From Home punta dritto alla soglia minima dei 10 milioni.

Dietro Peter Parker ha tenuto Annabelle 3, con altri 534.920 euro e un totale di 2 milioni e mezzo, mentre Toy Story 4 ha raggiunto i 4.586.210 euro totali. Sarà impossibile replicare i 13.7 milioni di euro incassati nell'estate del 2010 da Toy Story 3 - La grande fuga. Esordio da 161.085 euro per Domino di Brian De Palma, con Pets 2 deludente a quota 3 milioni e mezzo e Aladdin sopra i 15 milioni totali. A quota 612.990 euro troviamo Nureyev, con Arrivederci Professore arrivato ai 1.3 milioni, Restiamo Amici ai 326.829 euro e Welcome Home esordiente a quota 56.459 euro.

Weekend meno esplosivo il prossimo grazie alle uscite di Serenity, Edison, Raccolto Amaro, Skate Kitchen, Passpartù, Il mangiatore di Pietre, Birba, The Deep, Di tutti i colori e Vita segreta di Maria Capasso.