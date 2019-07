Passpartù - Operazione Doppiozero: trailer della commedia con Maurizio Mattioli

Di Pietro Ferraro lunedì 15 luglio 2019

Passpartù - Operazione Doppiozero: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Lucio Bastolla nei cinema italiani dal 18 luglio 2019.

Il 18 aprile esce nei cinema Passpartù - Operazione Doppiozero, la commedia di Lucio Bastolla interpretata da Giacomo Rizzo, Maurizio Mattioli, Gianni Parisi, Yuliya Mayarchuck ed Emiliano De Martino.

Nel piccolo borgo di Ceraso, nel Parco del Cilento, la vita scorre tranquilla. Ad animare la comunità solo i continui scontri tra il parroco Don Cataldo (Gianni Parisi) e il Sindaco Nicola Mariotti (Giacomo Rizzo). Quando il comune emana un bando per la concessione in gestione di un albergo, due amiche, Giulia e Rossella, disilluse dall’incerto futuro lavorativo, decidono di partecipare, per dare una svolta alla loro vita e coinvolgono due amici Antonio e Umberto. I due ragazzi, accolgono con perplessità la proposta ma si piegano al volere delle loro intraprendenti amiche. Al bando è interessato anche Romolo Perretti (Maurizio Mattioli), un imprenditore romano, mosso da ben altri interessi che, con la complicità del suo fidato segretario, non si dà per vinto e cerca di screditare i ragazzi e il Comune facendo scrivere un articolo diffamatorio su un giornale locale.A Ceraso la vita si complica con l’arrivo di Carlo (Emiliano De Martino), un giovane attore e regista, che deve scontare una condanna ai servizi sociali e che viene chiamato, suo malgrado, a dare supporto ai quattro ragazzi. La situazione si ribalterà grazie all’intervento di Valeria (Veronica Maya), direttrice di una importante testata giornalistica che tratta di turismo, moda e wellness, che verrà loro in soccorso. Come in ogni commedia quando le cose sembrano oramai andare per il peggio, arriva l’inaspettato aiuto tra umorismo, ilarità e imprevedibili passioni...

Il cast è completato da Lucio Bastolla, Felice Avella, Patrizia Di Martino, Antonio Santaniello, Carola Santopaolo, Iole Casalini, Pasqualina Sanna, Veronica Maya, Gianni Mauro, Vincenzo Esposito e Noemi Maria Cognigni.

Il film è stato girato a Ceraso, Marina di Camerota, Napoli, Costiera Amalfitana e Agropoli.

I crediti come regista dell'attore Lucio Bastolla includono regie dei film 45...Good Wine (2017) e Anime Sospese (2016) e dei documentari L’Irpinia e la costa d’Amalfi (2017) e Veneto: Terra da scoprire (2016).

NOTE DI REGIA

Il piccolo borgo di Ceraso, è la metafora attraverso la quale riscoprire un passato fatto di semplicità e di spontaneità. In una società dominata dalle tecnologie, l’individuo è in continua lotta tra realtà e finzione. Questo produce per effetto l’incomunicabilità, la falsità, l’ipocrisia. L’albergo si trasforma in una metafora, le pareti monocromatiche la materializzazione dell’ansia che schiaccia i personaggi in una morsa claustrofobica senza via di uscita. La materializzazione del loro mondo interiore fatto di false aspirazioni, continui compromessi e infondate velleità. Un non luogo dove i personaggi cercano qualcosa che loro stessi ignorano, il senso della vita.L’uomo di oggi, ridotto ad una maschera, recita quotidianamente la parte che la società esige da lui e che egli stesso alla fine crede di essere.Il piccolo borgo di Ceraso nella sua genuinità e spontaneità strappa le maschere e rivela ai personaggi la loro reale condizione.Non una storia ma tante storie, ogni personaggio compie un cammino catartico che lo porta a riflettere su se stesso. [Lucio Bastolla]