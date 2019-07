Il Re Leone sbanca il box office cinese: miglior esordio per un live-action Disney

Di Federico Boni lunedì 15 luglio 2019

Si prevedono incassi record per Il Re Leone in live-action.

In America uscirà venerdì in oltre 4500 copie, mentre in Italia arriverà soltanto il 21 agosto, ma Il Re Leone ha già sbancato un botteghino. Quello cinese.

Il live-action diretto da Jon Favreau ha infatti incassato 54,7 milioni di dollari al debutto in Cina, facendo registrare la miglior performance per un live-action dello studios. Battuti Il libro della giungla (46.5 milioni), La Bella e la Bestia (45.2 milioni), Aladdin (18.8 milioni) e Dumbo (11 milioni). 6 milioni dei 54.7 sono arrivati dai cinema IMAX, ovvero il 21% in più rispetto al Libro della giungla e addirittura il 97% in più rispetto a La bella e la Bestia. Ad oggi il maggior incasso cinese per un live-action Disney è in mano proprio a Favreau, con i 150 milioni incassati da Il Libro della Giungla. Il Re Leone dovrebbe batterlo, a fine corsa, con circa 165 milioni in tasca.

Tutto questo con le previsioni a stelle e strisce che parlano di un potenziale record in arrivo. The Lion King potrebbe infatti incassare tra i 180 e i 230 milioni all'esordio, superando persino i 174,750,616 raccolti al debutto da La bella e la Bestia.