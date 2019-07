Babylon, Emma Stone ritrova Damien Chazelle

Di Federico Boni lunedì 15 luglio 2019

Un dramma originale sulla Hollywood degli anni d'oro per Emma Stone e Damien Chazelle.

Secondo quanto riportato da Deadline, Emma Stone, premio Oscar grazie a La La Land, potrebbe ritrovare Damien Chazelle nel suo annunciato nuovo film, Babylon. Chazelle, visto al cinema nel 2018 con First Man, ha scritto anche la sceneggiatura della pellicola, descritta come un dramma ambientato nel periodo d'oro di Hollywood. Un "audace film d'autore con un budget significativo". La Lionsgate sarebbe in testa, tra i tanti studios che si stanno contendendo il film all'asta.

Olivia Hamilton, Matt Plouffe e Marc Platt faranno da produttori. Deadline conferma che questo Babylon non è il musical che Chazelle aveva già scritto, e che di fatto ad oggi rimane chiuso in un cassetto.

Costato 60 milioni di dollari, First Man ne ha incassati 'solo' 105 in tutto il mondo, vincendo un Oscar su 4 candidature. La La Land, uscito nel 2016, vinse sei Oscar su 14 nomination, incassando 446,092,357 dollari dopo esserne costati poco più di 30.