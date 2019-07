Monster Problems della Paramount ha una data d'uscita

Di Federico Boni lunedì 15 luglio 2019

Uscirà nel 2020 il film Monster Problems, titolo post-apocalittico con Dylan O'Brien.

Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting, la Paramount ha finalmente fissato la data di uscita del post-apocalittico Monster Problems. Interpretato da Dylan O'Brien di The Maze Runner, il film uscirà nei cinema il prossimo 6 marzo del 2020.

Monster Problems sarà diretto e sceneggiato da Michael Matthews, con Shawn Levy produttore. Si dice che il progetto sia un road movie con un giovane che vive in un mondo post-apocalittico invaso dai mostri. Il film è stao paragonato a Mad Max che incontra Zombieland con le sfumature di John Hughes.

Monster Problems sarà poi interpretato da Michael Rooker, Jessica Henwick, Arianna Greenblatt e Dan Ewing. Rooker interpreterà il ruolo del cacciatore esperto Clyde, che farà da come mentore a Joel Dawson (O'Brien) su come sopravvivere ad un'apocalisse di mostri.

Matthews ha diretto il thriller western sudafricano Five Fingers for Marseilles, sui giovani 'Five Fingers' che hanno combattuto per la città rurale di Marsiglia, contro la brutale oppressione della polizia venti anni fa.