Greta Gerwig e Noah Baumbach si ritrovano per Barbie

Di Federico Boni lunedì 15 luglio 2019

Greta Gerwig alla regia e Noah Baumbach allo script di Barbie, il film.

5 anni dopo Mistress America, Greta Gerwig e Noah Baumbach si ritroveranno sul set grazie all'annunciato live-action di Barbie. Baumbach, che ha diretto Greta anche in Lo stravagante mondo di Greenberg e Frances Ha, scriverà lo script per la Gerwig, regista designata della pellicola nonché sua compagna nella vita reale.

Margot Robbie è la protagonista del progetto, da lei anche prodotto tramite la LuckyChap.

Il film in live-action di Barbie è in lavorazione dal 2018, quando la Sony scelse prima Amy Schumer e poi Anne Hathaway per il ruolo principale, con Alethea Jones regista. Ma quando Barbie è passato dalla Sony alla Warner alla fine dello scorso anno, tutto è cambiato. Patty Jenkins si era avvicinata al film, poi finito tra le mani della Gerwig, a dicembre di nuovo al cinema grazie a Piccole Donne.

Baumbach ha invece da poco girato un film per Netflix, un drama/comedy con Adam Driver e Scarlett Johansson.