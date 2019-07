The Conjuring: la casa infestata che ha ispirato il film horror sarà presto aperta al pubblico

Di Pietro Ferraro martedì 16 luglio 2019

La casa infestata che ha ispirato il film "L'evocazione - The Conjuring" acquistata e presto sarà aperta al pubblico.

Con Annabelle 3 nelle sale, sequel che ha visto i coniugi Warren tornare sullo schermo anche se in ruoli di supporto, il "Conjuring Universe" torna a far parlare di sé stavolta però legato ad una notizia legata alla vita reale. Recentemente una coppia, Cory e Jennifer Heinzen, hanno acquistato la casa che ha ispirato l'originale film di James Wan L'evocazione - The Conjuring e affermano che è ancora infestata. Tutto qui? Assolutamnete no, poiché Cory e Jennifer Heinzen hanno anche in programma di sistemare la casa di Harrisville nel Rhode Island e aprirla ai visitatori e agli investigatori del paranormale entro la fine dell'anno.

Cory Heinzen è stato un investigatore del paranormale per circa dieci anni, e pochi mesi fa, quando ha visto la famigerata fattoria del Rhode Island in vendita in un forum online, ha deciso di acquistarla.

Sono sempre stato affascinato dagli Warren. E' come un pezzo di storia paranormale questa casa. Avevamo porte che si aprivano, passi e colpi. Ho avuto difficoltà a stare lì da solo. Non ho la sensazione di qualcosa di malvagio, (ma) è molto impegnativa. Si può dire che ci sono un sacco di cose che accadono in casa.

La vendita è stata conclusa a giugno e nonostante il passato della proprietà Heinzen non sembra pentito dell'acquisto.

Ci siamo subito innamorati. Otto acri e mezzo, un fiume sul retro e uno stagno. E' così sereno laggiù, non importa la storia dietro la casa, è una bella casa. (Jennifer) onestamente era più entusiasta di quanto lo fossi io, penso.

Jennifer Heinzen parla dell'idea di aprire la casa ai turisti e ai ricercatori del paranormale.

Questo intero viaggio è stato sia spaventoso - per molte ragioni diverse dal paranormale - ed eccitante in una volta. Mi piace che abbiamo l'opportunità di condividere la casa con gli altri.

Per quanto riguarda la vendita, la donna dalla quale la coppia ha comprato la casa, Norma Sutcliff, ha citato in giudizio la Warner Bros. nel 2015 a causa di una lunga serie di violazioni di proprietà subite dopo l'uscita del film. Tra l'altro Cory Heinzen era uno di quegli ospiti indesiderati che hanno visitato il luogo alcuni anni prima.

Gli Heinzen prima di acquistare la casa hanno incontrato Andrea Perron, uno dei membri della famiglia che ha abitato la casa negli anni '70, quando venne chiesto l'aiuto degli Warren. Il caso poi divenne molto celebre e James Wan lo utilizzò come base per l'acclamato horror campione d'incassi "L'evocazione" che lanciò il fortunato "Conjuring Universe".







Couple who bought house from The Conjuring say strange things keep happening.https://t.co/xIUF9FTHN3 pic.twitter.com/oXZVAuO0lQ

— LADbible (@ladbible) 12 luglio 2019



I feel so lucky to have been able to go into the real conjuring house this Saturday. I was able to sit down with Rodger Perron and listen to some of his stories about the house and other things. This was a once in a lifetime opportunity and I'm forever thankful for that. pic.twitter.com/kjmyBoWg0d

— Rizzers (@CharismaFair) 15 luglio 2019



Only On 10 tonight at 6 PM: a one-on-one exclusive interview with the man who bought that alleged haunted house in Harrisville and what he plans on doing with the place. The 1970's paranormal investigation by Ed & Lorraine Warren was the basis for the hit movie "The Conjuring". pic.twitter.com/H3VLBuAZvZ

— R.J. Heim (@NBC10_RJ) 10 luglio 2019

Fonte: Bloody Disgusting / Press Herald